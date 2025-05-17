Μαξίμου για Ανδρουλάκη: Για ακόμα μία φορά θυμωμένος και χωρίς απαντήσεις και επιχειρήματα

«Ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίστηκε σήμερα, για ακόμα μία φορά, θυμωμένος και χωρίς απαντήσεις και επιχειρήματα», αναφέρουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας σημερινή συνέντευξη προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη στον τ/σ ΟΡΕΝ.

Οι ίδιες πηγές κατηγορούν τον αρχηγό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι «το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη για τρεις μήνες επένδυσε, μαζί με τις πιο ακραίες φωνές, στις πιο ακραίες θεωρίες, με σκοπό την εργαλειοποίηση μια εθνικής τραγωδίας. Με τον μόνο, λοιπόν, που θα έπρεπε να είναι θυμωμένος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι με τον ίδιο του τον εαυτό».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κνωσός: Απομακρύνθηκαν τα θραύσματα από την τοιχογραφία - Κατακραυγή για την κατάντια του μνημείου

Κρήτη: Πανελλαδικό ρεκόρ σε σκόνη, ριπές ανέμου, θερμοκρασία και... προβλήματα!