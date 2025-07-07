Μαρινάκης για το 2015: Εντυπωσιακή η προσπάθεια ξεπλύματος του κ. Τσίπρα, αλλά η Ιστορία δεν ξαναγράφεται

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, σχολίασε δημοσιεύματα αναφορικά με τα πρακτικά του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών το 2015.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως γίνεται μια εντυπωσιακή και φιλότιμη προσπάθεια από κάποιους, αλλά και από ορισμένα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να ξεπλύνουν τις ευθύνες του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η Ιστορία δεν ξαναγράφεται. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερώτηση, είπε πως θα ξεκινήσει με ένα παραμύθι.

«Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας πυρομανής που έκαψε όλη την Ελλάδα, κι αυτό κόστισε 100 δισ. ευρώ. Τώρα, 10 χρόνια μετά, έρχεται να κατηγορήσει τους πυροσβέστες που προσπάθησαν να σώσουν τη χώρα».

«Η μεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση στην ιστορία της χώρας έχει ονοματεπώνυμο»

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «το φοβερό είναι το τέχνασμα και οι συνεργοί του Αλέξη Τσίπρα στο τέχνασμα. Το δράμα του 2015 στο οποίο πρωταγωνιστής ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και η παρέα του ξεκίνησε πριν το 2015. Όταν έλεγε πως θα βαράει τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές, ότι θα καταργήσει μνημόνιο και τον ΕΝΦΙΑ. Έπαιξε τη χώρα στα ζάρια, έκλεισε τις τράπεζες, έκλεισε το Χρηματιστήριο, έφερε τα capital controls, έβγαλε τον κόσμο στις ουρές».

Και πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης: «Η μεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση στην ιστορία της χώρας έχει ονοματεπώνυμο. Δεν θα ξεχάσουμε τι συνέβη μέχρι να φτάσουμε στο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών. Την περίφημη κωλοτούμπα την έκανε κάθε μέρα και έδειξε πως το μεγαλύτερο ανέκδοτο είναι το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς. Οι πολίτες τη βίωσαν την Ιστορία».

«Εξοργιστικό οι καταστροφείς να κουνάνε το δάχτυλο στα κόμματα που έσωσαν τη χώρα»

«Σχετικά με τα πρακτικά του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών το 2015 έχουν δώσει πολύ καλές απαντήσεις και ο κ. Θεοδωράκης και ο κ. Μεϊμαράκης. Βάλτε στη ζυγαριά ποιος είναι αξιόπιστος.

Είναι εξοργιστικό οι καταστροφείς να κουνάνε το δάχτυλο στα κόμματα που έσωσαν τη χώρα: στη ΝΔ, στο ΠΑΣΟΚ και στον κ. Θεοδωράκη», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Το 3ο μνημόνιο δεν αποφασίστηκε στο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών»

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα ο κ. Μαρινάκης είπε «άλλοι τα διαβάζουν ως αποκαλύψεις» και συνέχισε κάνοντας λόγο τέχνασμα ώστε να μετατεθεί η συζήτηση. Πρόσθεσε πως «ο κ. Τσίπρας δεν μας είχε πει για τα 100 δισ. που χρέωσε τη χώρα και για τρίτο μνημόνιο. Δεν αποφασίστηκαν αυτά στο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών, ούτε οι νέοι 23 φόροι».

«Δεν απευθύνεται η παρέα του κυρίου Τσίπρα σε ιθαγενείς»

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Σαν σήμερα απαλλάχθηκε η χώρα από τον κ. Τσίπρα και την παρέα του. Δεν θα ξαναγράψουν την Ιστορία κάποιοι. Δεν απευθύνεται η παρέα του κυρίου Τσίπρα σε ιθαγενείς».

