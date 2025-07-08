Λατινοπούλου: Η κυβέρνηση σπρώχνει τον κόσμο στη φοροδιαφυγή με πολιτικές σοβιετικού τύπου

Το ζήτημα της υπερφορολόγησης και της φοροδιαφυγής παραμένει ένα από τα πιο επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Πρόσφατες δηλώσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου, επικεφαλής του κόμματος ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ, φέρνουν στο προσκήνιο μια εναλλακτική προσέγγιση για τη φορολογική πολιτική της χώρας.

Αναλυτικά:

Η φοροδιαφυγή που «ανακαλύπτει» κάθε τόσο η ΑΑΔΕ δεν είναι κάποιο ξαφνικό φαινόμενο. Είναι το απολύτως προβλέψιμο αποτέλεσμα μιας εξοντωτικής φορολογικής πολιτικής που σπρώχνει τους Έλληνες στην παρανομία, όχι γιατί το θέλουν – αλλά γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή.

Όταν το κράτος σου παίρνει το 60% και 70% του κόπου σου, δεν είναι κράτος δικαίου – είναι συνεταιρισμός με τη βία, χωρίς τη συγκατάθεσή σου.

Η Ελλάδα δεν υποφέρει από έλλειψη φόρων. Υποφέρει από υπερβολικούς φόρους, σπάταλο κράτος και σοσιαλιστικές εμμονές, τις οποίες υπηρετούν όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης – ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι τους. Αλλάζουν ταμπέλες, όχι πολιτική.

Πού μας οδήγησαν όλα αυτά;

– Σε ένα κράτος που επιδοτεί την ανεργία αντί να επιβραβεύει τη δουλειά.

– Σε μια κοινωνία όπου η συνέπεια τιμωρείται και η τεμπελιά ανταμείβεται.

– Σε μια οικονομία όπου οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι οι νέοι “εχθροί του λαού”.

Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ λέει τα πράγματα όπως είναι:

Η Ελλάδα δεν θα σταθεί ποτέ στα πόδια της όσο συνεχίζει να λειτουργεί με τη νοοτροπία του κρατισμού και του επιδοματισμού.

Η λύση είναι ξεκάθαρη και ριζοσπαστική:

Flat Tax 15% για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.

• Ένα δίκαιο, απλό και ενιαίο φορολογικό σύστημα που θα αφήνει περιθώριο ανάπτυξης, αποταμίευσης και δημιουργίας.

• Κατάργηση των «ειδικών εισφορών», των προκαταβολών φόρου και κάθε μηχανισμού που στραγγαλίζει την παραγωγή.

• Στήριξη της πραγματικής οικονομίας: όχι με κρατικά επιδόματα, αλλά με ελευθερία και λιγότερους φόρους.

Όσο η κυβέρνηση συνεχίζει τη σοσιαλιστική συνταγή της υπερφορολόγησης, της κρατικής εξάρτησης και της τιμωρίας της παραγωγικότητας, τόσο η παραοικονομία θα φουντώνει και η πραγματική οικονομία θα πεθαίνει.

Ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με τα ψέματα της Μεταπολίτευσης

