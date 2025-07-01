Φραγκίσκος Παρασύρης: «Τώρα κατάλαβαν τις καταστροφικές συνέπειες του Π.Δ. για τα όρια των οικισμών»

Νέα ρύθμιση για την οριοθέτηση οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων ενέκρινε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη θύελλα αντιδράσεων. Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, Φραγκίσκος Παρασύρης. έκανε την παρακάτω δήλωση για τα όρια των οικισμών.:

''Έπρεπε να περάσουν μήνες και εν μέσω πολιτικής θύελλας να αντιληφθούν ότι με το Π.Δ. 194/2025 για τη μείωση των ορίων των οικισμών η χώρα γύριζε έναν αιώνα πίσω.

Από την πρώτη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, τόνιζε ότι με την συγκεκριμένη ρύθμιση, οικόπεδα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν άρτια και οικοδομήσιμα καθίστανται αγροτεμάχια, στερώντας από χιλιάδες ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να χτίσουν και να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους.

Ειδικά, στο Ηράκλειο οι συνέπειες ήταν καταστροφικές. Οικισμοί έχαναν ακόμα και το 97% των ορίων τους.

Όλο το προηγούμενο διάστημα τονίζαμε πως «είναι απαραίτητη η διαμόρφωση ενός βιώσιμου πολεοδομικού σχεδιασμού με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και όχι ο αποκλεισμός και η απαξίωση της περιουσίας των μικροϊδιοκτητών, που επιλέγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Στις αρχές Μαΐου σε εκδήλωση που διοργάνωσα με τη συμμετοχή όλων των φορέων, υπογράμμιζα πως «η κυβέρνηση με τις αιφνιδιαστικές πολιτικές της, ενισχύει τις τάσεις ερήμωσης και πληθυσμιακής κατάρρευσης της ελληνικής υπαίθρου, την ώρα που η χώρα μας έχει ανάγκη από πολιτικές δημογραφικής και αναπτυξιακής αναγέννησης».

Για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής η απόσυρση του Π.Δ. ήταν μονόδρομος. Έκαναν πως δεν καταλάβαιναν. Σήμερα ανακοινώνουν νομοθετική ρύθμιση επιβεβαιώνοντας τη θέση μας για το ζήτημα.

Αναμένουμε την κατάθεση της πρότασης για να τοποθετηθούμε αναλυτικά επί αυτής, γιατί επί του παρόντος μόνο δημοσιεύματα στα ΜΜΕ.''

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

