Eurogroup: «Φρένο» της Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για νέα δημοσιονομική ευελιξία

“Όχι” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ενδεχόμενο να παράσχει περαιτέρω δημοσιονομικά περιθώρια στην Ελλάδα και την Ιταλία για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης! Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Κομισιόν υπογραμμίζει πως το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο παρέχει ήδη τα απαραίτητα εργαλεία ελιγμών, προειδοποιώντας παράλληλα πως η διαρκής θέσπιση εξαιρέσεων εγκυμονεί κινδύνους για την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ορισμένοι υπουργοί Οικονομικών «εξέφρασαν θετική στάση» απέναντι στα ελληνικά και ιταλικά αιτήματα, την ώρα που άλλοι «εξέφρασαν μεγαλύτερες επιφυλάξεις». Ο ίδιος συμπλήρωσε πως συντρέχει ταυτόχρονα η ανάγκη για «προστασία των πολιτών, των νοικοκυριών και των ατόμων που έχουν ανάγκη σε ολόκληρη την Ευρώπη», αλλά και για «διαφύλαξη της δημοσιονομικής σταθερότητας και αξιοπιστίας».

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών, Βάλντις Ντομπρόβσκις, τοποθετήθηκε ξεκάθαρα κατά των νέων παραχωρήσεων στη συνέντευξη Τύπου στο Λουξεμβούργο, σημειώνοντας: «Δεν μπορούμε να εισάγουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Στην πραγματικότητα, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει αμφιβολίες σχετικά με τη συλλογική μας αποφασιστικότητα να διατηρήσουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο βασισμένο σε κανόνες, σε μια εποχή που η αξιοπιστία της δέσμευσής μας για δημοσιονομική βιωσιμότητα αποτελεί ζωτικό πλεονέκτημα. Επομένως, δεν πρέπει να την θέτουμε σε κίνδυνο».

Ο Λετονός αξιωματούχος υπενθύμισε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης διαθέτει ήδη «αρκετά στοιχεία ευελιξίας» και απηύθυνε έκκληση για «δημοσιονομική σύνεση». Αν και απέφυγε να απορρίψει ρητά τις προτάσεις Αθήνας και Ρώμης, διευκρίνισε πως η Κομισιόν θα τις αναλύσει «με μεγαλύτερη λεπτομέρεια» σε διμερείς επαφές, προσανατολιζόμενος σε μια «λεπτομερή και τεχνική» ερμηνεία των υπαρχόντων κανόνων.

Το ζήτημα της αναζήτησης της «κατάλληλης ισορροπίας» ανάμεσα στα κράτη που πιέζονται από το ενεργειακό κόστος και σε εκείνα που εστιάζουν στη σταθερότητα του χρέους αναμένεται πλέον να τεθεί στο επίπεδο των ηγετών της ΕΕ.

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