Βατσινά: Η Κυβέρνηση άκουσε τα "καμπανάκια" του ΠΑΣΟΚ στο Π.Δ για τους οικισμούς
ΒΑΤΣΙΝΑ
clock 20:30 | 01/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέα ρύθμιση για την οριοθέτηση οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων ενέκρινε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη θύελλα αντιδράσεων. Η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, Ελένη Βατσινά. έκανε την παρακάτω δήλωση για τα όρια των οικισμών:

''Χρειάστηκε πληθώρα φωνών και αντιδράσεων για να συνειδητοποιήσει η Κυβέρνηση ότι το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα 194/2025 θα επιφέρει καταστροφικές συνέπειες!

Έστω και με καθυστέρηση η Κυβέρνηση άκουσε τα "καμπανάκια" του ΠΑΣΟΚ και φέρνει νομοθετική ρύθμιση για να διασώσει χιλιάδες ιδιοκτήτες από την υποβάθμιση των περιουσιών τους και να προλάβει την προοικονομούμενη "ασφυξία" που το Π.Δ. φέρνει.

Η χώρα χρειάζεται στρατηγική και πρόγραμμα - σε καμία περίπτωση κινήσεις που δε λαμβάνουν υπ'όψιν τις ανάγκες, τα δεδομένα και δεν ρίχνουν - έστω - μια "ματιά" στο μέλλον.

Βρισκόμαστε εν αναμονή της κατάθεσης της νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς προβλέπεται και πως μεταφράζεται για τις ιδιοκτησίες και ουσιαστικά για το μέλλον της ανάπτυξης της Περιφέρειας.''

Δόμηση σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων – Τι αλλάζει με τη νέα ρύθμιση

Ελένη Βατσινά Πασοκ Οικισμοι
