5 φράσεις που μπορεί να κρύβουν χειριστική συμπεριφορά – Πότε πρέπει να προβληματιστείς

Μια συζήτηση μπορεί να έχει τελειώσει, όμως ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε συχνά συνεχίζει να μας απασχολεί. Μια φράση, ένα σχόλιο ή μια συγκεκριμένη αντίδραση μπορεί να μας αφήσει με την αίσθηση ότι κάτι δεν πήγε καλά, χωρίς να μπορούμε πάντα να εξηγήσουμε αμέσως τι ακριβώς μας ενόχλησε. Κάποιες φορές, μάλιστα, φτάνουμε να αμφισβητούμε ακόμη και τον εαυτό μας: «Μήπως το παρεξήγησα; Μήπως υπερβάλλω;».

Η χειριστική συμπεριφορά δεν εμφανίζεται πάντοτε μέσα από έντονες αντιδράσεις, προσβολές ή καβγάδες. Μπορεί να εκφράζεται μέσα από καθημερινές φράσεις, οι οποίες σταδιακά μετατοπίζουν το επίκεντρο της συζήτησης. Έτσι, αντί να συζητάς για αυτό που συνέβη, καταλήγεις να εξηγείς γιατί ένιωσες έτσι, να δικαιολογείς την αντίδρασή σου ή ακόμη και να αισθάνεσαι ενοχές επειδή εξέφρασες τη δυσαρέσκειά σου.

Υπάρχουν ορισμένες φράσεις που συναντώνται συχνά σε τέτοιες καταστάσεις και μπορούν να λειτουργήσουν ως σημάδια που αξίζει να προσέξουμε.

«Πλάκα έκανα»

Ένα σχόλιο σε έχει ενοχλήσει και το εκφράζεις. Η απάντηση, όμως, είναι: «Έλα, πλάκα έκανα». Είναι αλήθεια ότι ένα αστείο μπορεί να παρεξηγηθεί ή να μην έχει το αποτέλεσμα που περίμενε κάποιος. Διαφορετικό, όμως, είναι να αναγνωρίσει ότι σε ενόχλησε και να ζητήσει συγγνώμη από το να χρησιμοποιεί το «αστείο» για να ακυρώσει τη δική σου αντίδραση.

Μπορείς απλώς να πεις: «Μπορεί για σένα να ήταν αστείο, αλλά εμένα με ενόχλησε». Δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι έχεις «αρκετά σοβαρό» λόγο για να αισθάνεσαι έτσι.

«Αν πραγματικά νοιαζόσουν, θα…»

«Αν με αγαπούσες, θα το έκανες». «Αν ήμουν σημαντικός για σένα, θα ερχόσουν». «Αν νοιαζόσουν πραγματικά, δεν θα μου έλεγες όχι».

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ενοχή μπορεί να χρησιμοποιείται ως τρόπος πίεσης. Μια συγκεκριμένη απαίτηση παρουσιάζεται ως απόδειξη αγάπης ή ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα η άρνηση να εμφανίζεται σαν ένδειξη ότι δεν νοιάζεσαι αρκετά.

Μια απλή απάντηση είναι: «Νοιάζομαι για σένα, αλλά αυτή είναι η επιλογή μου». Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.

«Είσαι πολύ ευαίσθητη»

Πρόκειται για μια φράση που μπορεί να μεταφέρει τη συζήτηση από τη συμπεριφορά στο ίδιο το άτομο. Αντί να εξεταστεί αν ένα σχόλιο ήταν προσβλητικό ή αν παραβιάστηκε κάποιο όριο, το επίκεντρο γίνεται η υποτιθέμενη «υπερευαισθησία» σου.

Μπορείς να απαντήσεις: «Ίσως εσύ να μην το θεωρείς σημαντικό, όμως εμένα με ενόχλησε». Τα συναισθήματά σου δεν χρειάζεται να τα συμμερίζεται κάποιος άλλος για να είναι πραγματικά.

«Εντάξει, εγώ είμαι ο κακός της υπόθεσης»

Μια συζήτηση ξεκινά επειδή θέλεις να εκφράσεις κάτι που σε πείραξε και ξαφνικά καταλήγεις να καθησυχάζεις τον άλλον. Η συγκεκριμένη φράση μπορεί να αλλάξει το αντικείμενο της συζήτησης, μετατρέποντάς την από μια συζήτηση για μια συγκεκριμένη συμπεριφορά σε μια συζήτηση για το ποιος είναι τελικά «καλός» ή «κακός».

Μπορείς να επαναφέρεις τη συζήτηση στο αρχικό ζήτημα λέγοντας: «Δεν λέω ότι είσαι κακός άνθρωπος. Μιλάω για αυτό που συνέβη».

«Υπερβάλλεις, δεν είναι και τόσο σοβαρό»

Κάτι που μπορεί να φαίνεται ασήμαντο για έναν άνθρωπο μπορεί να έχει διαφορετική σημασία για κάποιον άλλον. Όταν μια αντίδραση χαρακτηρίζεται αμέσως ως υπερβολική, υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσεις να αμφισβητείς αν έχεις καν το δικαίωμα να εκφράσεις αυτό που αισθάνεσαι.

Μια ψύχραιμη απάντηση θα μπορούσε να είναι: «Μπορεί να μη σου φαίνεται σημαντικό, αλλά για μένα είναι και θέλω να το συζητήσουμε».

Το σημαντικό είναι να παρατηρείς το μοτίβο

Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι κάθε τέτοια φράση αποτελεί από μόνη της απόδειξη χειριστικής συμπεριφοράς. Όλοι μπορεί κάποια στιγμή να αντιδράσουμε αμυντικά, να πούμε κάτι άστοχο ή να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε μια δύσκολη συζήτηση.

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι αν ένα συγκεκριμένο μοτίβο επαναλαμβάνεται.

Μπορείς να εκφράσεις ότι κάτι σε ενόχλησε χωρίς να καταλήγεις να απολογείσαι; Μπορείς να πεις «όχι» χωρίς να χρειάζεται να αποδείξεις την αγάπη ή το ενδιαφέρον σου; Υπάρχει χώρος για τα συναισθήματά σου ή κάθε διαφωνία καταλήγει στο ότι είσαι «ευαίσθητη», «υπερβολική» ή «δύσκολη»;

Ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται επανειλημμένα αυτές οι συζητήσεις μπορεί να αποκαλύψει πολύ περισσότερα από μια μεμονωμένη φράση.

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