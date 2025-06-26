Πόσο κοστίζει να ζεις μόνιμα σε κρουαζιερόπλοιο; Η γυναίκα που πούλησε τα πάντα και ζει το απόλυτο όνειρο (βίντεο)

Μάθε πόσο κοστίζει να ζεις μόνιμα σε κρουαζιερόπλοιο μέσα από την ιστορία μιας γυναίκας που πούλησε τα πάντα και ξεκίνησε μια ζωή γεμάτη ταξίδια και πολυτέλεια με προσιτό κόστος.

Η Lynelle από τις ΗΠΑ αποφάσισε να κάνει κάτι που για πολλούς είναι απλώς φαντασίωση: να μετατρέψει τις διακοπές σε μόνιμο τρόπο ζωής.

Έπειτα από ένα δύσκολο διαζύγιο και μια περίοδο αβεβαιότητας, πήρε την απόφαση να πουλήσει το σπίτι, το αυτοκίνητο και το 99% των προσωπικών της αντικειμένων, ώστε να ζει μόνιμα πάνω σε ένα κρουαζιερόπλοιο.

Κι όμως, η ζωή στη θάλασσα δεν της κοστίζει περισσότερο από ένα νοίκι σε πόλη όπως το Λονδίνο ή η Αθήνα…

Από τη Γεωργία στην… ανοιχτή θάλασσα

Η αρχή έγινε τον Μάρτιο του 2024, όταν έκανε την πρώτη της κρουαζιέρα για να καθαρίσει το μυαλό της μετά το διαζύγιο. Λίγους μήνες αργότερα, στις 4 Ιουλίου –μέρα ανεξαρτησίας στις ΗΠΑ– αποφάσισε να κηρύξει τη δική της ανεξαρτησία, ξεκινώντας μόνιμη ζωή σε κρουαζιερόπλοιο, ξεκινώντας από το Independence of the Seas της Royal Caribbean.

Πόσο κοστίζει να ζεις σε κρουαζιερόπλοιο;

Ακούγεται ακριβό — αλλά δεν είναι. Χάρη σε προσφορές πιστών πελατών και έξυπνη διαχείριση κουπονιών, η Lynelle αποκαλύπτει πως η τελευταία της 16ήμερη κρουαζιέρα από Νέα Ορλεάνη προς Βαρκελώνη της κόστισε μόλις $173 (περίπου 127€). Από τα $373 που πλήρωσε αρχικά, πήρε πίσω τα $200 σε onboard credits!

Για τον μήνα Μάιο, παρότι έκανε και “διακοπές από τις διακοπές” της με ένα ταξίδι στο Βιετνάμ, τα έξοδά της για τη ζωή στο πλοίο περιορίστηκαν στα $1.376 (περίπου 1.210€). Όλα τα υπόλοιπα έξοδα (ξενοδοχείο, αεροπορικά, ξεναγοί) καλύφθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου με πόντους και πόνους!

Πώς καταφέρνει να ζει σε «μόνιμες διακοπές»

Στο κανάλι της στο YouTube με τίτλο “Poverty to Paradise”, η Lynelle μοιράζεται κάθε μήνα το budget της, δίνοντας συμβουλές για το πώς να μετατρέψει κάποιος τη ζωή του σε ένα πολυτελές —αλλά οικονομικό— ταξίδι.

Οι βασικοί της πυλώνες είναι:

Χρήση πόντων επιβράβευσης και onboard credits

Επιλογή οικονομικών δρομολογίων μακράς διάρκειας

Αποφυγή εξόδων σε στεριά με συνεργασίες και loyalty προγράμματα

Ζωή χωρίς ενοίκιο, λογαριασμούς και υποχρεώσεις

Η ίδια λέει πως η ζωή της πάνω στο πλοίο είναι φθηνότερη και πιο απολαυστική από το να πληρώνει ενοίκιο και λογαριασμούς στην ξηρά.

«Ζω σε δωμάτιο με καθημερινή καθαριότητα, τρώω σε εστιατόρια, έχω σόου, γυμναστήριο και θέα που αλλάζει κάθε μέρα — και όλα αυτά με λιγότερα από €1.300 τον μήνα», εξηγεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΝΑΤΟ: Καταληκτική συμφωνία στην ιστορική Σύνοδο για την αύξηση της αμυντικής δαπάνης στο 5%

Αθήνα: Τροχαίο δυστύχημα - Νεκρός 58χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Κι άλλοι επαγγελματίες... στο μάτι του Big Brother της Εφορίας