Πολωνία:Τα λείψανα ενός παιδιού – βαμπίρ αποκαλύφθηκαν σε νεκροταφείο – Είχε λουκέτο για να μην «επιστρέψει»

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στην Πολωνία τα σκελετικά υπολείμματα του παιδιού-βαμπίρ που έζησε τον 17ο αιώνα. Είχε θαφτεί ξαπλωμένο μπρούμυτα με ένα τριγωνικό λουκέτο στο πόδι του, στο χωριό Πιεν της Πολωνίας. Εκτιμάται ότι ήταν από 5 έως 7 ετών…

Σύμφωνα με τα όσα είπε αρχαιολόγος στην DailyMail «το λουκέτο κάτω από το πόδι συμβολίζει το κλείσιμο ενός σταδίου της ζωής και έχει σκοπό να προστατεύσει από την επιστροφή του νεκρού… Τέτοιες πρακτικές προέρχονται από λαϊκές δοξασίες και μερικές φορές περιγράφονται ως αντιβαμπιρικές».

Οι άνθρωποι εκείνης της εποχής πίστευαν όταν θάβοντας έναν νεκρό μπρούμυτα «δαγκώνει στο έδαφος αντί να βλάψει τους ζωντανούς».

Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν επίσης περισσότερες από 30 άλλες ταφές στη νεκρόπολη και πιστεύουν ότι πρόκειται για ανθρώπους τους οποίους οι άλλοι «φοβήθηκαν όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ζωής, αλλά και μετά το θάνατο».

Κοντά στον τάφο του παιδιού, οι ερευνητές βρήκαν ένα σύμπλεγμα χαλαρών οστών που ανήκαν σε άλλα τρία παιδιά και ένα κομμάτι γνάθου βαμμένο με πράσινο χρώμα, το οποίο οι ερευνητές λένε ότι θα μπορούσε να προέρχεται από ένα χάλκινο νόμισμα που είχε τοποθετηθεί στο στόμα του.

‘Vampire Child’ corpse discovered in Polish cemetery with triangular padlock on ankles to prevent it from returning from the dead #ankles #Cemetery https://t.co/5BI2hBMtsl

— WhatsNew2Day (@whatsn2day) August 7, 2023