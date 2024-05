Επίθεση σε πολυκατοικία στο Μπέλγκοροντ με νεκρούς (βίντεο)

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 15 τραυματίστηκαν όταν όλο το τμήμα ενός πολυόροφου κτιριακού συγκροτήματος διαμερισμάτων κατέρρευσε μετά το πλήγμα που δέχθηκε από ουκρανικό πύραυλο στη ρωσική πόλη του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι.

Πλάνα από τη σκηνή της κατάρρευσης που ανάρτησε ο κυβερνήτης της ομώνυμης ρωσικής επαρχίας Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, δείχνουν ότι τουλάχιστον 10 όροφοι του κτιρίου έχουν καταρρεύσει.

“Η πόλη και η επαρχία του Μπέλγκοροντ είναι στόχοι μαζικών βομβαρδισμών από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις”, δήλωσε ο Γκλάντκοφ.

“Ως συνέπεια από το άμεσο πλήγμα που δέχθηκε το συγκρότημα των διαμερισμάτων από ένα βλήμα, όλη η πρόσοψη του κτιρίου από τον δέκατο μέχρι τον πρώτο όροφο κατέρρευσε”.

🚨🇷🇺🇺🇦BREAKING: APARTMENT BUILDING PARTIALLY COLLAPSES IN RUSSIA

A section of an apartment block in the Russian city of Belgorod collapsed after Ukrainian forces hit it, according to Governor Vyacheslav Gladkov.

It’s estimated up to 15 people may be trapped under the rubble.… pic.twitter.com/5G40Ro21QK

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 12, 2024