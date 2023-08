Ρεκόρ ατυχίας: 64χρονη δέχθηκε ταυτόχρονη επίθεση από γεράκι και φίδι!

Η Πέγκυ Τζόουνς, 64 ετών, κούρευε το γκαζόν της τον περασμένο μήνα, όταν ένα γεράκι της έριξε ένα φίδι πριν κατέβει για να προσπαθήσει θυμωμένο να... πάρει ξανά το γεύμα του.

Το φίδι τυλίχτηκε γύρω από το χέρι της και άρχισε να χτυπά το πρόσωπό της καθώς το πουλί έμπηγε τα νύχια του βαθιά στη σάρκα της. Η τρομακτική δοκιμασία την άφησε με κοψίματα και μώλωπες στο χέρι και το πρόσωπό της.

Το απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στις 25 Ιουλίου στην πόλη Silsbee του Τέξας, κοντά στα σύνορα με τη Λουιζιάνα. Όλα άρχισαν όταν ένα φίδι έπεσε ξαφνικά από τον ουρανό και προσγειώθηκε πάνω της. Πριν προλάβει να το αφαιρέσει, άρχισε η επίθεση του γερακιού.

«Καθώς προσπαθούσα να βγάλω το χέρι μου και να το απομακρύνω, το φίδι τυλίχτηκε γύρω από το χέρι μου», είπε στο CBS News. «Το φίδι χτυπούσε στο πρόσωπό μου, χτύπησε τα γυαλιά μου μια-δυο φορές... Εγώ τo έδιωχνα, εκείνο χτυπούσε και χτυπούσε, και απλώς συνέχιζε να κρέμεται».

