Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έβαλε τα κλάματα σε ομιλία του για την υπογεννητικότητα (βίντεο)

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν μας έχει συνηθίσει σε υπερβολές και μάλιστα πολλές. Αυτή την φορά ο ανώτατος ηγέτης της Βόρειας Κορέας έκλαιγε την ώρα που καλούσε τις γυναίκες να κάνουν περισσότερα παιδιά, αναφέροντας σχετικά ότι είναι «καθήκον τους να σταματήσουν τη μείωση των γεννήσεων στη χώρα προκειμένου να ενισχυθεί η εθνική ισχύς».

Σε απόσπασμα από την δημόσια τηλεόραση της Βόρειας Κορέας που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο Κίμ φαίνεται να σκουπίζει τα δάκρυά του με ένα μαντήλι, την στιγμή που απευθυνόταν σε χιλιάδες γυναίκες. Οι τελευταίες είχαν συγκεντρωθεί -σχεδόν σίγουρα υποχρεωτικά- σε μια εθνική συνάντηση μητέρων στην Πιονγκγιάνγκ την Κυριακή.

NEW: North Korean dictator Kim Jong-un cries as he tells women to have more babies pic.twitter.com/F07pENE3cC

«Η αποτροπή της μείωσης των γεννήσεων και η καλή φροντίδα των παιδιών είναι όλα τα οικιακά μας καθήκοντα που πρέπει να χειριστούμε δουλεύοντας με τις μητέρες», είπε ο Κιμ στην εκδήλωση, ενώ δεν παρέλειψε να τις προτρέψει να εμφυσήσουν τις αξίες του κομμουνιστικού κόμματος της Βόρειας Κορέας στα παιδιά τους.

Kim Jong Un just started crying on national TV because people are not having enough babies pic.twitter.com/IJd3u2M6An

