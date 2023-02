Ντελιβεράς κυκλοφορούσε με μια μούμια 800 ετών στην τσάντα του – Υποστήριζε πως ήταν φίλη του (βίντεο)

Αντιμέτωποι με μια αναπάντεχη ανακάλυψη ήλθαν αστυνομικοί στο Περού της Λατινικής Αμερικής, όταν κατά τη διάρκεια τυπικού ελέγχου σε ντελιβερά, ανακάλυψαν στην τσάντα του μια μούμια 800 ετών.

Οι αστυνομικοί παραξενεύτηκαν από την συμπεριφορά του νεαρού, που έμοιαζε μεθυσμένος και έτσι αποφάσισαν να τον σταματήσουν για έλεγχο, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο στο Πούνο του Περού. Μέσα στον ψυκτικό του σάκο βρισκόταν μια αρχαία μούμια.

Ο άνδρας είπε ότι μοιραζόταν το δωμάτιό του με τη «συμπαθέστατη» μούμια και ότι τη θεωρούσε «ένα είδος πνευματικής φίλης» του. Όπως είπε, έβαλε τα λείψανα 800 ετών στην τσάντα με σκοπό να δείξει τη μούμια και στους φίλους του.

It’s the last thing you’d want a delivery driver to bring: a mummified corpse in a cooler bag.

But when police in Peru made the discovery and questioned the owner, the story only got stranger ⤵️ pic.twitter.com/9ATZjjjL9y

— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 27, 2023