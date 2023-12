Νορβηγία: Βουτά από τα 40,5 μέτρα στα παγωμένα νερά με την κοιλιά! (βίντεο)

Ένα απίστευτο ρεκόρ έκανε ένας άνδρας στη Νορβηγία. Ο Ken Stornes κατέγραψε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ, όταν έκανε βουτιά από ύψος 40,5 μέτρων.

Στο βίντεο φαίνεται ο Ken Stornes να στέκεται σε μια ξύλινη πλατφόρμα και να πηδά στον γεμάτο με πάγο Στριν της Νορβηγίας, με την κοιλιά του!

Ken Stornes has set a new death jump world record.

He jumped from 40.5 meter (132 ft) into the cold waters of Stryn, Norway.

Death diving was created in Norway and is a form of extreme freestyle diving in which the diver lands belly first. pic.twitter.com/cGamHL2ajb

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 4, 2023