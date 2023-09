Μεξικό: «Ουφολόγος» παρουσίασε στο Κογκρέσο δύο πτώματα «μη ανθρώπινων οντοτήτων»

Eρευνητής UFO παρουσίασε δύο πτώματα «εξωγήινων», όπως υποστήριξε, στο Κογκρέσο του Μεξικού.

Η «αποκάλυψη» έγινε κατά τη διάρκεια ακρόασης του Κογκρέσου στην Πόλη του Μεξικού την Τρίτη, με τίτλο «Δημόσια Συνέλευση για τη ρύθμιση των αγνώστου ταυτότητος ανώμαλων εναέριων φαινομένων» (UAP). Όπως μεταδίδει ο Independent, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία μεταδόθηκε σε απευθείας σύνδεση, ο Μεξικανός «ουφολόγος» Jaime Maussan παρουσίασε αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν δύο τέλεια διατηρημένες «μη ανθρώπινες οντότητες».

Scientists unveiling two alleged alien corpses took place in Mexico, which are retrieved from Cusco, Peru. pic.twitter.com/rjfz9IMf37

— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) September 13, 2023