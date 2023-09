Ελληνικής καταγωγής streamer έσπασε το ρεκόρ Γκίνες συνεχόμενων αλμάτων με pogo stick

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα ρεκόρ Γκίνες έσπασε ένας ελληνικής καταγωγής streamer που μένει στη Βοστώνη και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Ο λόγος για τον James Roumeliotis (Τζέιμς Ρουμελιώτη) ο οποίος παλιότερα έθεσε νέο ρεκόρ Guinnes για τα περισσότερα συνεχόμενα άλματα σε pogo stick.

This streamer set the World Record for most consecutive jumps on a pogo stick

He jumped for nearly 12 hours and a total of 115,170 times… pic.twitter.com/jrYdpSKzFi

— Jake Lucky (@JakeSucky) September 11, 2023