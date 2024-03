Μεγάλη Βρετανία: Μάζεψε 24.000 άδειες σακούλες από πατατάκια και έφτιαξε τη μεγαλύτερη συλλογή στον κόσμο

Ένας άνδρας από την Βρετανία ξεκίνησε να μαζεύει άδειες σακούλες από πατατάκια, με αποτέλεσμα να αποκτήσει 24.000 τεμάχια και να έχει τη μεγαλύτερη συλλογή στον κόσμο από τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Η ευφάνταστη ιδέα ανήκει στον Gary Key που σκαρφίστηκε όμως, εξαιτίας μιας τραγικής είδησης. Σύμφωνα με τη New York Post, το 2012 η σύζυγός του Joanne διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε τελικό στάδιο.

Τότε, ο άνδρας θέλησε να βρει ένα χόμπι για να απασχολεί τις σκέψεις του και να μπορέσει να σταθεί δίπλα της. «Όταν ξεκίνησα, ήταν το πάθος μου. Η γυναίκα μου με πείραζε για αυτό, αλλά της άρεσε λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ήταν ο τρόπος μου για να αντέξω το μοιραίο», είπε ο Gary.

I have the world’s largest collection of empty potato chip bags — it started as a way to cope while my wife was dying of breast cancer https://t.co/GDXpQZnCmX pic.twitter.com/bm6dsRJLYk

