Καρέ-καρέ η έκρηξη ηφαιστείου από το Διάστημα: Ήταν ανενεργό για 500 χρόνια – Πώς η λάβα αλλάζει το τοπίο (βίντεο)

Για σχεδόν 500 χρόνια παρέμενε σιωπηλό. Το 2025, όμως, μετά από έναν ισχυρό σεισμό μεγέθους 8,08 Ρίχτερ στην περιοχή, το ηφαίστειο Κρασενίνικοφ στη ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα ξύπνησε ξανά.

Από τότε, η λάβα συνεχίζει να κινείται προς τα ανατολικά, ενώ η εξέλιξη της έκρηξης καταγράφεται πλέον με πρωτοφανή λεπτομέρεια από το διάστημα, χάρη στον δορυφόρο NISAR.

Πρόκειται για μια κοινή αποστολή της NASA και της Διαστημικής Υπηρεσίας της Ινδίας (ISRO), η οποία καταγράφει τις αλλαγές στο τοπίο δύο φορές κάθε 12 ημέρες.

Η λάβα αλλάζει το τοπίο

Ερευνητές συνδύασαν 17 από τις εικόνες που είχαν καταγραφεί έως τα μέσα Αυγούστου, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό time-lapse της εξέλιξης της έκρηξης.

Στις εικόνες, η λάβα φαίνεται να γεμίζει τις εσοχές του βουνού, να υπερχειλίζει προς έναν μεγαλύτερο κρατήρα και στη συνέχεια να εξαπλώνεται, σχηματίζοντας ένα πλατύ μέτωπο.

Οι λήψεις αποτυπώνουν τις αλλαγές στην επιφάνεια της περιοχής με ανάλυση περίπου 10 επί 10 μέτρων ανά εικόνα.

Η λάβα εμφανίζεται πιο φωτεινή στις εικόνες, καθώς τα μικροκύματα του ραντάρ ανακλώνται διαφορετικά πάνω στην επιφάνειά της.

Ο NISAR βρίσκεται σε ύψος περίπου 747 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη και έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την περιοχή από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, καθώς περνά πάνω από την Καμτσάτκα από νότο προς βορρά και αντίστροφα.

Ένα νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ηφαιστείων

Η Καμτσάτκα αποτελεί μία από τις πιο ενεργές γεωλογικά περιοχές του λεγόμενου Δακτυλίου της Φωτιάς. Στη χερσόνησο υπάρχουν περισσότερα από 300 ηφαίστεια, από τα οποία περίπου 29 θεωρούνται σήμερα ενεργά.

Το Κρασενίνικοφ, ωστόσο, δεν βρισκόταν στο επίκεντρο της παρακολούθησης, καθώς παρέμενε ανενεργό για αιώνες. Η νέα τεχνολογία δίνει πλέον στους επιστήμονες τη δυνατότητα να έχουν συνεχή εικόνα ακόμη και για ηφαίστεια που είναι δύσκολο να παρακολουθηθούν με επίγεια όργανα.

Ο NISAR διαθέτει δύο συστήματα συνθετικού ανοίγματος ραντάρ (SAR): ένα στην περιοχή L-band και ένα στην S-band. Τα δύο διαφορετικά μήκη κύματος παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες για την επιφάνεια και τη βλάστηση.

«Βλέπουμε ηφαίστεια σε όλο τον κόσμο στα οποία μέχρι σήμερα δεν είχαμε πραγματικά τέτοια εικόνα», δήλωσε ο γεωφυσικός και μέλος της επιστημονικής ομάδας του NISAR, Μάθιου Πρίτσαρντ.

Η δυνατότητα αυτή δεν αφορά μόνο την επιστημονική έρευνα. Η συστηματική παρακολούθηση μιας ηφαιστειακής έκρηξης από το διάστημα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη και για την έγκαιρη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, προσφέροντας στους επιστήμονες συνεχή εικόνα της εξέλιξης μιας έκρηξης και των αλλαγών που προκαλεί στο έδαφος.

Διαβάστε επίσης

«Δαιμονολόγος» και «Χάκερ»: Οι ταυτότητες ενός TikToker που ήταν κάτι άλλο από αυτό που φαινόταν

Influencer πίνει ραδιενεργό νερό εδώ και 250 ημέρες: «Οι υγιείς άνθρωποι δεν αποφέρουν κέρδη» (βίντεο)