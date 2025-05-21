Ισπανία: Τουρίστας πέταξε βράχο σε μονοπάτι και κινδυνεύει με πρόστιμο 200.000 ευρώ (βίντεο)

Ακριβό ενδέχεται να αποβεί για έναν τουρίστα το «παιχνίδι» του με τη φύση στην Ισπανία, καθώς κινδυνεύει με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και τις 200.000 ευρώ, μετά από μια επικίνδυνη πράξη στο εθνικό πάρκο Picos de Europa.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα social media, ένας άνδρας καταγράφεται τη στιγμή που σηκώνει έναν τεράστιο βράχο και τον πετά σε φαράγγι, προκαλώντας ανησυχία για πιθανές ζημιές ή τραυματισμούς.

Οι ισπανικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του υπαίτιου, αναφέρει η Daily Mail.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «μια τέτοια ενέργεια ενέχει σοβαρούς κινδύνους» και σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, το πρόστιμο για ρίψη βράχου σε προστατευόμενο φυσικό χώρο μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 έως και 200.000 ευρώ.

«Γιατί; Επειδή η πρόκληση διατάραξης στο περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου Picos de Europa θεωρείται πολύ σοβαρό αδίκημα.

Να το έχετε υπόψη σας όταν επισκέπτεστε ένα εθνικό πάρκο – πρόκειται για ειδικά προστατευόμενες περιοχές λόγω της υψηλής περιβαλλοντικής τους αξίας.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Γέννησε στη μπανιέρα, έβαλε το βρέφος στη σακούλα και το πέταξε στα σκουπίδια

Ηράκλειο: Εξερράγη μπαταρία ηλεκτρικού ποδηλάτου - Με εγκαύματα ανήλικος