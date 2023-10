Εταιρεία πλήρωσε 23.500 δολάρια σε νομίσματα για να την «σπάσει» σε εργολάβο! (βίντεο)

Μια εταιρεία στις ΗΠΑ βρέθηκε στα δικαστήρια με έναν εργολάβο που είχε προσλάβει και αποφάσισε να τον εκδικηθεί, πληρώνοντας μεν τα 23.500 δολάρια που όφειλε, αλλά σε νομίσματα.

Σύμφωνα με το businessinsider.com, το περιστατικό έγινε στο Κολοράντο, όταν η JMF Enterprises προσέλαβε εργολάβο που διαθέτει την εταιρεία Fired Up Fabrication, για να εργαστεί σε μια πολυκατοικία.

Ο άνδρας έκανε τη δουλειά του, αλλά δεν πληρώθηκε, με αποτέλεσμα να καταθέσει μήνυση. Στο δικαστήριο δικαιώθηκε και η JMF Enterprises όφειλε να καταβάλει 23.500 δολάρια τόσο για την εργασία του, όσο και για τα δικαστικά έξοδα.

Εντούτοις, δεν αναφερόταν πουθενά ο τρόπος πληρωμής, οπότε αποφάσισε να πάρει εκδίκηση. Έστειλε λοιπόν στο σπίτι του εργολάβου ένα φορτηγό που περιέχει εκατοντάδες νομίσματα αξίας 23.500 δολαρίων.

