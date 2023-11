Έργο του Πικάσο ανοίγει την περίοδο των δημοπρασιών και αναμένεται να αγγίξει τα 120 εκατ. δολ.

Ένα αριστούργημα του Πάμπλο Πικάσο αναμένεται να πυροδοτήσει «πόλεμο» προσφορών ξεκινώντας από τα 120 εκατ. δολάρια στην πρώτη ημέρα της φθινοπωρινής περιόδου δημοπρασιών.

Σε αυτόν τον κύκλο δημοπρασιών, όπου συγκαταλέγεται ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο «Η γυναίκα με το ρολόι στον καρπό», αναμένεται να δαπανηθούν τουλάχιστον 2,5 δισ. δολάρια.

Το έργο, το οποίο έχει διαστάσεις 130 x 96,5 εκατοστά, απεικονίζει την ερωμένη του Πικάσο και «μούσα» του Marie-Thérèse Walter, η οποία εμφανίζεται σε πολλά από τα έργα του. Δημιουργήθηκε, καθώς προετοιμαζόταν για την πρώτη μεγάλη του έκθεση στο Παρίσι σε ηλικία 50 ετών, την χρονιά που είχε αρχίσει να γίνεται ήδη περιζήτητος.

«Ο Πικάσο έχει να κάνει με το πάθος, αλλά αυτό το συγκεκριμένο πάθος για τα ρολόγια δεν είναι γενικά γνωστό», δήλωσε ο Σίμον Σο, αντιπρόεδρος της Sotheby's. «Ήταν ένας απίστευτα κομψός άνθρωπος, που ενδιαφερόταν πολύ για την ενδυματολογική του ταυτότητα και ήταν σπουδαίος γνώστης των ρολογιών. Ακόμα και οι φωτογραφίες του με τα ρολόγια του είναι πολύτιμες για τους συλλέκτες.

A portrait by Pablo Picasso of his secret lover Marie-Therese Walter is going on auction at Sotheby's. The 1932 'Femme a la Montre' painting is expected to fetch at least $120 million pic.twitter.com/CNY9KV9Prr

— Reuters (@Reuters) September 14, 2023