Η πιο περίεργη καφετέρια - Πίνεις καφέ και στα πόδια σου βρίσκονται δεκάδες ψάρια

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται μια καφετέρια στη Ταϊλάνδη να είναι γεμάτη νερά αλλά και ψάρια. Δεν πλημμύρισε, απλώς έτσι είναι η διακόσμηση του μαγαζιού.

Το Sweet Fishs Cafe της Ταϊλάνδης αναδείχθηκε κάποτε ως ένα ιδιαίτερο κόσμημα που τράβηξε το ενδιαφέρον του διαδικτύου. Το μοναδικό αυτό μαγαζί έχει καταφέρει να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, καθώς τη στιγμή που πίνουν το αγαπημένο τους ρόφημα, δεκάδες ψάρια βρίσκονται στο ύψος των αστραγάλων τους.

Αυτή η ενδιαφέρουσα εγκατάσταση έγινε αίσθηση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μετά από ένα βίντεο που μοιράστηκε το Science Girl στο X και παρουσίασε το εσωτερικό του καφέ, ένα μείγμα ενός παραδοσιακού εστιατορίου και μιας γαλήνιας λίμνης με ψάρια.

Sweet Fishs Café In Thailand where the floor is filled with water and fish swim amongst the customers pic.twitter.com/lNtOY0kxRd

