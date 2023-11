Έρευνα για το «Κορώνα ή γράμματα;»: Είναι ένα παιχνίδι τύχης ή όχι;

Αν ρίξετε ένα νόμισμα, τότε οι πιθανότητες να έρθει κορώνα ή γράμματα είναι 50-50. Ωστόσο, οι ερευνητές, σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν την τυχαιότητα του παιχνιδιού, διεξήγαγαν ένα πείραμα.

Αφού έριξαν κέρματα πάνω από 350.000 φορές, οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι η πλευρά που αρχικά ήταν στραμμένη προς τα πάνω επιστρέφει στην ίδια θέση σε ποσοστό 50,8% των περιπτώσεων.

Επικεφαλής της μελέτης ήταν ο Frantisek Bartos, υποψήφιος διδάκτορας ψυχολογικών μεθόδων στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, ο οποίος δήλωσε ότι η σημασία της προκατάληψης γίνεται ακόμη πιο έντονη στον κόσμο των τυχερών παιχνιδιών.

«Αν στοιχηματίσετε ένα δολάριο για το αποτέλεσμα μιας ρίψης νομίσματος 1.000 φορές, γνωρίζοντας την αρχική θέση της ρίψης νομίσματος θα κερδίζατε 19 δολάρια κατά μέσο όρο», έγραψε στο X, πρώην Twitter.

Ο Bartos και η ομάδα του έριξαν ένα νόμισμα 350.757 φορές στο πλαίσιο της έρευνας.

«Πριν από περίπου ένα χρόνο, ξεκινήσαμε μια αναζήτηση για να απαντήσουμε σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα: Αν ρίξετε ένα νόμισμα και το πιάσετε στο χέρι, ποια είναι η πιθανότητα να προσγειωθεί στην ίδια πλευρά από την οποία ξεκίνησε;» έγραψε στο X.

About a year ago, we embarked on a quest to answer one of the most intriguing questions:

If you flip a fair coin and catch it in hand, what's the probability it lands on the same side it started?

Today, we are finally ready to share the results. pic.twitter.com/MF64MSyeHt

— František Bartoš (@BartosFra) October 9, 2023