Μεγάλη Βρετανία: Διώξεις για το κόψιμο του πλέον εμβληματικού δέντρου της χώρας

Οι αρχές άσκησαν δίωξη σήμερα σε βάρος δύο αντρών, επτά μήνες αφότου ένα από τα διασημότερα δέντρα στη Βρετανία, το Sycamore Gap, κόπηκε από τη βάση του, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε θλίψη στη χώρα.

Ο Ντάνιελ Γκράχαμ, ηλικίας 38 ετών και ο Άνταμ Κάραδερς, ηλικίας 31 ετών, που κατηγορούνται για φθορά ξένης περιουσίας, θα οδηγηθούν ενώπιον ενός δικαστή την 15η Μαΐου, ανέφεραν οι υπηρεσίες του εισαγγελέα (Crown prosecution service, CSP).

Το Sycamore Gap, ένας ψευδοπλάτανος ηλικίας 200 ετών, δέσποζε δίπλα στο τείχος του Αδριανού, απομονωμένο ανάμεσα σε δύο λόφους σε ένα εντυπωσιακό τοπίο του εθνικού πάρκου Northumberland, στη βόρεια Αγγλία.

Two men have been charged with felling the tree at Sycamore Gap, Daniel Graham, 38, and Adam Carruthers, 31.

They are charged with Criminal Damage which has a maximum sentence of 10 years in jail. pic.twitter.com/ESQ4mBKv4W

