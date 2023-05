Δειπνήστε στο διάστημα με μόλις… 120.000 ευρώ

Εάν σας περισσεύουν 120.000 ευρώ και είστε λάτρης του διαστήματος και του καλού φαγητού, τότε η γαλλική εταιρεία Zephalto έχει φροντίσει για εσάς.

Η εταιρεία διαστημικού τουρισμού πουλάει εισιτήρια προκράτησης για τα επερχόμενα ταξίδια σε μια κάψουλα υπό πίεση, που ονομάζεται Celeste, προσαρτημένη σε ένα στρατοσφαιρικό μπαλόνι.

Αυτή η κάψουλα θα ανέβει σε υψόμετρο 25 χιλιομέτρων (περίπου 15,5 μίλια), επιτρέποντας στους επισκέπτες να θαυμάσουν την καμπυλότητα της Γης.

Ενδιάμεσα από τη θέα, οι ταξιδιώτες θα πιούν το κρασί που επιθυμούν και θα απολαύσουν ένα δείπνο επιπέδου Michelin.

Τα εισιτήρια προκράτησης κοστίζουν 10.000 ευρώ (περίπου 10.900 $), συνολικά ένα ταξίδι με το Celeste θα σας κοστίσει 120.000 ευρώ (περίπου 131.100 $).

Εκπρόσωποι της εταιρείας μιλώντας στο CNN Travel ανέφεραν ότι οι θέσεις στις πρώτες πτήσεις από τα τέλη του 2024 έως τα μέσα του 2025 έχουν γίνει sold out και τώρα πωλούν θέσεις για τα ταξίδια από τα μέσα του 2025 και μετά.

