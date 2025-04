Δασμοί Τραμπ: Ξεσηκώθηκαν οι πιγκουίνοι στα νησιά Χερντ! (εικόνες, βίντεο)

Μια από τις 10 περιοχές του κόσμου όπου επιβλήθηκαν δασμοί από τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν και τα νησιά Χερντ τα οποία κατοικούνται μόνο από πιγκουίνους.

Στον κατάλογο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα επιβάλει δασμούς ύψους 10% στα προϊόντα από τα νησιά Χερντ και ΜακΝτόναλντ – ένα αυστραλιανό έδαφος που βρίσκεται πιο κοντά στην Ανταρκτική από οπουδήποτε αλλού και κατοικείται μόνο από πιγκουίνους.

Στο άκουσμα της είδησης αυτής το X πήρε φωτιά και τα αποτελέσματα είναι ξεκαρδιστικά.

Tariffs memes are the hottest thing right now, so post your favorites👇🏻 pic.twitter.com/WQphddVZPo — Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) April 3, 2025

meanwhile at the mcdonald islands peace was never an option pic.twitter.com/zCznExf4Ne — ian bremmer (@ianbremmer) April 3, 2025

I stand with the penguins of Heard Island and McDonald Islands. pic.twitter.com/Dfyd5TBvr3 — ᛒᚱᚢᛊᛖ (@velonoir) April 3, 2025

penguins leaving Heard Island and McDonald Island. is THIS what you voted for? pic.twitter.com/yqCMAx9zGa — ᐱ ᑎ ᑐ ᒋ ᕮ ᒍ (@Andr3jH) April 3, 2025

