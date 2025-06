Αυστραλία: Ξεβράστηκε σε παραλία ο «αγγελιοφόρος της καταστροφής» - Γιατί προκαλεί ανησυχία

Η εμφάνιση ενός μυστηριώδους και σχεδόν θρυλικού πλάσματος στη δυτική ακτή της Τασμανίας, νότια της ηπειρωτικής Αυστραλίας, έχει προκαλέσει ανησυχία, δέος και εικασίες για δυσοίωνες προμηνύσεις, καθώς οι εικόνες του κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Το εξαιρετικά σπάνιο «ψάρι-κουπί», μήκους περίπου 2,7 μέτρων, εντοπίστηκε στην παραλία Ocean Beach της Τασμανίας τη Δευτέρα από την Sybil Robertson, η οποία είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της.

Το παράξενο θαλάσσιο πλάσμα, γνωστό ως «αγγελιοφόρος της καταστροφής», συχνά θεωρείται προάγγελος φυσικών καταστροφών όταν εμφανίζεται κοντά στην επιφάνεια ή ξεβραστεί στην ακτή, μακριά από το φυσικό του περιβάλλον, στα βάθη του ωκεανού.

When Sybil Robertson took a stroll at Ocean Beach on Monday, she had no idea she was about to join the small and exclusive club of people who have found an oarfish. https://t.co/vu2eh4UGRz

— ABC News (@abcnews) June 3, 2025