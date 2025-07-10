Πόσο συχνά πρέπει να χρησιμοποιείτε conditioner;

Όλες οι γυναίκες έχουν την εξής απορία: Πόσο συχνά πρέπει να λουζόμαστε; Οι απαντήσεις των hair experts ποικίλλουν. Το λούσιμο των μαλλιών εξαρτάται από τον τύπο τους και τον τρόπο ζωής σας. Κάποιες γυναίκες μπορούν να λούζουν τα μαλλιά τους κάθε μέρα, ενώ άλλες μπορούν να περάσουν ακόμη και μία εβδομάδα χωρίς λούσιμο και τα μαλλιά τους να δείχνουν μια χαρά. Η ίδια απορία, όμως, ισχύει και για το conditioner.

«Θα συνιστούσα να χρησιμοποιείτε πάντα σαμπουάν και conditioner» τόνισε η hairstylist Andrea Jaclyn στο Mindbodygreen. Το σαμπουάν είναι ιδανικό για τον καθαρισμό των μαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής, αλλά πιθανότατα θα αφήσει τα μαλλιά σας λίγο «διψασμένα» για ενυδάτωση. Όπως ακριβώς δε θα πλέναμε το πρόσωπό μας χωρίς να βάλουμε μετά ενυδατική κρέμα, έτσι θα πρέπει να τροφοδοτούμε και τα μαλλιά μας με θρεπτικά συστατικά μετά το λούσιμό τους.

Αν έχετε πολύ ξηρά μαλλιά, ίσως είναι καλό να κάνετε ένα λούσιμο μόνο με… conditioner (αυτή η διαδικασία ονομάζεται “co-wash”). «Το co-washing ή αλλιώς το conditioner washing επιτρέπει τον ήπιο καθαρισμό των μαλλιών χωρίς τα συστατικά του σαμπουάν, που μπορεί να βλάψουν τόσο το τριχωτό όσο και τα μαλλιά. Επίσης, το co-washing προστατεύει την ακεραιότητα και τη δύναμη της τρίχας διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτα τα φυσικά της έλαια» δήλωσε η hairstylist Miko Branch στο Mindbodygreen.

Πώς θα καταλάβετε ότι το έχετε παρακάνει με το conditioner

Η υπερβολική χρήση conditioner μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα: είτε ότι χρησιμοποιούμε υπερβολική ποσότητα είτε ότι δεν ξεβγάζουμε το προϊόν αρκετά καλά. «Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεπλύνει πολύ καλά το σαμπουάν και το conditioner, ώστε να μην υπάρχει συσσώρευση υπολειμμάτων» ανέφερε η Andrea Jaclyn. Σύμφωνα με την ίδια, πολλές φορές έχουμε την τάση να χρησιμοποιούμε ένα conditioner, που δεν είναι κατάλληλο για τον τύπο των μαλλιών μας, ή το βάζουμε πολύ κοντά στις ρίζες. «Ειδικά αν έχετε λεπτή τρίχα, θα πρέπει να εφαρμόζετε το conditioner σας από τη μέση των μαλλιών και προς τα κάτω και όχι στο τριχωτό του κεφαλιού σας» συνέχισε λέγοντας η ίδια.

Σημάδια ότι έχετε υπερβάλει:

Τα μαλλιά είναι λιπαρά αμέσως μετά το λούσιμο

Νιώθετε τα μαλλιά «βαριά»

Το χτένισμά δεν έχει διάρκεια

Τα θερμικά εργαλεία styling δε δίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα

Εάν έχετε σγουρά μαλλιά, δεν έχουν όγκο κι ελαστικότητα οι μπούκλες σας

Σημάδια ότι δε χρησιμοποιείτε συχνά conditioner:

Νιώθετε τα μαλλιά ξηρά

Οι τρίχες «σπάνε» πιο εύκολα

Μετά το λούσιμο, μπερδεύονται εύκολα τα μαλλιά σας

Οι άκρες φριζάρουν

