Στεγαστικό: Μπόνους δόμησης έως 2 ορόφους για νέα κτίρια αποκλειστικά για ενοικίαση

Μπόνους δόμησης, που θα μπορούσε να φτάνει σε έναν ή δύο επιπλέον ορόφους, μπαίνει στη συζήτηση για την αγορά ακινήτων που θα χτίζονται αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση, με στόχο περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες και περιορισμό της πίεσης στα ενοίκια.

Η πρόταση για πολεοδομικό μπόνους διατυπώθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», με έμφαση στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών. Το μοντέλο της κατασκευής κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση υπάρχει ήδη στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, μέσω του «Κατασκευάζω – Νοικιάζω», το οποίο προβλέπει φοροαπαλλαγή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Περισσότερα διαμερίσματα στην ίδια επένδυση

Το Build to Rent, δηλαδή το «χτίσιμο για ενοικίαση», βασίζεται στη δημιουργία κτιρίων ή συγκροτημάτων που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση. Η εταιρεία αντλεί έσοδα από τα ενοίκια και, στο οργανωμένο αυτό μοντέλο, αναλαμβάνει τη διαχείριση και τη συντήρηση των κατοικιών.

Η οικονομική λογική της πρόσθετης δόμησης είναι πως περισσότερα τετραγωνικά στο ίδιο οικόπεδο θα επέτρεπαν τη δημιουργία περισσότερων κατοικιών προς ενοικίαση. Για τον επενδυτή, αυτό θα σήμαινε δυνατότητα είσπραξης περισσότερων μισθωμάτων, κάτι που θα μπορούσε να κάνει ελκυστικότερη μια τέτοια επένδυση.

Η πρόταση επιχειρεί έτσι να δώσει ένα ακόμη κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε σπίτια που θα παραμένουν στην αγορά μακροχρόνιας ενοικίασης. Σε μια πυκνοκατοικημένη πόλη όπως η Αθήνα, η συζήτηση αφορά και το πόσες κατοικίες μπορούν να δημιουργηθούν στον περιορισμένο διαθέσιμο χώρο.

Τι προβλέπει το «Κατασκευάζω – Νοικιάζω»

Το υφιστάμενο πρόγραμμα θεσπίστηκε με νόμο του 2026, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο και απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές ή στη διαχείριση ακινήτων και καλύπτει τόσο την ανέγερση νέων κατοικιών όσο και τη μετατροπή κτιρίων άλλης χρήσης σε κατοικίες.

Το βασικό οικονομικό κίνητρο είναι η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα έσοδα από την εκμίσθωση των ακινήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Προϋπόθεση είναι να διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών, με προκαθορισμένο μίσθωμα.

Εναπόκειται σε κοινή υπουργική απόφαση ο τρόπος προσδιορισμού και το ύψος του ενοικίου, οι όροι συμμετοχής, οι συμβάσεις με τους ενοικιαστές και οι υποχρεώσεις συντήρησης. Αυτοί οι όροι καθορίζουν τόσο τις υποχρεώσεις της εταιρείας όσο και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα νοικιάζεται η κατοικία.

Ωστόσο, η σημερινή πρόταση του πρωθυπουργού ανοίγει τη συζήτηση για πρόσθετη δόμηση ως έναν ακόμη τρόπο ενίσχυσης των επενδύσεων σε κατοικίες προς ενοικίαση.

Οι όροι για το ενοίκιο και τα ανοιχτά ζητήματα

Η σημασία για τους ενοικιαστές είναι να είναι αυξημένη η προσφορά κατοικιών όταν αναζητούν σπίτι στην αγορά, πιέζοντας έτσι τα ενοίκια προς τα κάτω. Στο «Κατασκευάζω – Νοικιάζω», το ύψος του μισθώματος συνδέεται με τους κανόνες του προγράμματος, μαζί με τη διάρκεια της μίσθωσης και τις υποχρεώσεις συντήρησης.

Πιθανή προσθήκη επιπλέον ορόφων ενισχύει αυτή την προσπάθεια. Εντούτοις, η κυβέρνηση αναγνωρίζει το δικαστικό εμπόδιο για τέτοιου τύπου πολεοδομικά κίνητρα, όπως και η ανάγκη συνδυασμού της προστασίας του περιβάλλοντος με την εξασφάλιση στέγασης.

Ανοιχτά ζητήματα παραμένουν οι περιοχές όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί το μπόνους δόμησης, οι προϋποθέσεις χορήγησής του, καθώς και η σχέση του με το υφιστάμενο πρόγραμμα.

Πηγή φωτογραφίας: unsplash.com

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