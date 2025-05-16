Ρεύμα: Στα ύψη οι απλήρωτοι λογαριασμοί - Ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ

Εκτινάχθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος προς τους παρόχους πέρυσι, καταγράφοντας άλμα της τάξης περίπου του 40% σε σύγκριση με το 2023.

Σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής (ΡΑΑΕΥ) για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας το 2024, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές νοικοκυριών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων έφτασαν στα 3,4 δισ. ευρώ έναντι 2,4 δισ. ευρώ το 2023.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη, που αντανακλά κατά ένα μέρος τη δυσκολία νοικοκυριών και επιχειρήσεων να αποπληρώσουν τον λογαριασμό ρεύματος και κατά ένα δεύτερο την «ασυλία» που εξακολουθεί να παρέχει το θεσμικό πλαίσιο σε «στρατηγικούς» κακοπληρωτές.

Ο «ενεργειακός τουρισμός»

Είναι αξιοσημείωτο ότι ένα ποσό της τάξης του 1,6 δισ. ευρώ εκ των συνολικών ανεξόφλητων οφειλών προέρχεται από πελάτες που έχουν αλλάξει πάροχο. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της αγοράς, πρόκειται για «στρατηγικούς» κακοπληρωτές που καταχρώνται τη δυνατότητα μετακίνησης από μήνα σε μήνα που τους δίνει ο νόμος.

Το ζήτημα αυτό απασχολεί την αγορά απο το 2020 χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί λύση. Εκκρεμούν ακόμη και τα περιορισμένης αποτελεσματικότητας μέτρα που έχει ανακοινώσει εδώ και έναν χρόνο η πρώην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας, αναγνωρίζοντας ότι το «μάρμαρο» πληρώνουν τελικά οι συνεπείς καταναλωτές.

Η ίδια η ΡΑΑΕΥ αποτιμά το μέσο κόστος επιβάρυνσης των προμηθευτών και εντέλει των καταναλωτών, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην έκθεσή για το 2024, στα 6 λεπτά/ κιλοβατώρα (δηλαδή σ' ένα τιμολόγιο όπου το κόστος είναι 15λεπτά/κιλοβατώρα, τα 6 λεπτά πάνε για να καλύψουν την τρύπα που δημιουργούν οι κακοπληρωτές). Η πλευρά των προμηθευτών αμφισβητεί τη μεθοδολογία υπολογισμού αυτής της επιβάρυνσης από τη ΡΑΑΕΥ, παραδέχεται ωστόσο ότι μέρος της ζημίας μεταφέρεται στους καταναλωτές.

Με βάση την έκθεση της ΡΑΑΕΥ, ο αριθμός των παροχών με ανεξόφλητες οφειλές ανέρχεται σε πάνω από 2,7 εκατ. σε σύνολο περίπου 7,2 εκατ. δηλαδή περίπου 4 στις 10 παροχές έχουν χρέη προς τους προμηθευτές. Η μερίδα του λέοντος των ανεξόφλητων οφειλών το 2024 προέρχεται από τη χαμηλή τάση, 2,4 δισ. ευρώ.

Από αυτά, ποσό λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ αντιστοιχεί σε οφειλές των νοικοκυριών (300 εκατ. υφισταμένων πελατών και 700 εκατ. υφιστάμενων παλαιών) και περί τα 900 εκατ. ευρώ σε οφειλές εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Στα 600 εκατ. ευρώ περίπου, ανέρχονται οι οφειλές πελατών στη μέση τάση (μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις) ενώ στα 350 εκατ. περίπου, ανέρχονται οι οφειλές πελατών στην υψηλή τάση (147 παροχές μεγάλων επιχειρήσεων).

ΠΗΓΗ: εφημερίδα «Καθημερινή»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Eurovision: Πέρασε τελευταία στιγμή η Ελλάδα με την Klavdia και την Αστερομάτα

Κρήτη: Εκρηκτικό "κοκτέιλ" νοτιάδων, σκόνης και ζέστης

Φάρμακα: Ξεκινά τον επόμενο μήνα το πρόγραμμα κατ’ οίκον διανομής ακριβών σκευασμάτων