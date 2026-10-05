Πόθεν έσχες: Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ αποκρύφθηκαν την περίοδο 2021-2025

Μετά από έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αποκαλύφθηκε ότι πάνω από 14,3 εκατ. ευρώ απεκρύβησαν από εκατοντάδες υπόχρεους υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες μέσα στην πενταετία 2021-2025.

Αναλυτικότερα, μετά από ελέγχους της Αρχής, διαπιστώθηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων πόθεν έσχες, καθώς και μη υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, κατά το χρονικό διάστημα 2021-2025.

Συγκεκριμένα, η Αρχή διατύπωσε ότι στις ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες καταγράφηκαν λιγότερα εισοδήματα από τα πραγματικά, με το αποκρυβέν ποσό να υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ. Ακόμη, στις περιπτώσεις που αφορούσαν κενές δηλώσεις, διαπιστώθηκε αποκρυβείσα περιουσία άνω των 11.000.000 ευρώ. Επίσης, στις περιπτώσεις που δεν υποβλήθηκε σχετική δήλωση, το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας, πάντα στις σημαντικότερες περιπτώσεις, ξεπέρασε κατά πολύ το 1.800.000 ευρώ.

Τέλος, όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκε στις εισαγγελικές αρχές και παράλληλα, θα διαβιβαστούν τα πορίσματα ελέγχου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προς καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών.

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