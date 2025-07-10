Φορολογικές δηλώσεις: Πρέσινγκ λογιστών για ολιγοήμερη παράταση – 600.000 εκκρεμότητες πριν τη λήξη

Σε αντίστροφη μέτρηση για την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τα μεσάνυχτα της Τρίτης 15 Ιουλίου 2025, βρίσκονται χιλιάδες φορολογούμενοι, την ώρα που οι λογιστές ζητούν ολιγοήμερη παράταση.

Το υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο, δεν δείχνει διάθεση να μετακινήσει τις ημερομηνίες.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 6,1 εκατομμύρια δηλώσεις, με περίπου 600.000 να εκκρεμούν, κάτι που σημαίνει ότι για να τηρηθεί η προθεσμία, απαιτείται ρυθμός άνω των 100.000 δηλώσεων την ημέρα, ακόμη και το Σαββατοκύριακο.

Σύλλογοι και ενώσεις λογιστών έχουν ήδη στείλει επιστολές προς την ΑΑΔΕ και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, ζητώντας παράταση έως τις 31 Ιουλίου 2025, επικαλούμενοι συστηματικές δυσλειτουργίες που παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ αλλά και υπερβολικό φόρτο εργασίας.

Όπως επισημαίνουν, το τελευταίο διάστημα:

Το σύστημα παρουσιάζει καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες, ειδικά εντός του ωραρίου λειτουργίας των λογιστικών γραφείων.

Η ανάρτηση των σημειωμάτων clawback από τον ΕΟΠΥΥ έγινε με σημαντική καθυστέρηση.

Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα στην υποβολή δηλώσεων φυσικών προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικών προσώπων.

Παρά τα αιτήματα, στο υπουργείο Οικονομικών δεν φαίνεται να εξετάζουν αλλαγή πλάνου. Όπως τονίζουν κύκλοι του υπουργείου, φέτος για πρώτη φορά εφαρμόζεται σταθερό χρονοδιάγραμμα, με στόχο να δοθεί τέλος στις συνεχείς παρατάσεις των προηγούμενων ετών.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος ή ολόκληρο το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου, οπότε, όπως υποστηρίζουν οι λογιστές, μια μικρή παράταση στην υποβολή δεν επιφέρει δημοσιονομική επιβάρυνση.

Τι ισχύει για όσους έχουν τεχνική αδυναμία

Για περιπτώσεις που τεκμηριώνεται αδυναμία πρόσβασης στο σύστημα:

Οι φορολογούμενοι φυσικά πρόσωπα μπορούν να καταθέσουν χειρόγραφα τη δήλωσή τους μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE.

Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους εμπρόθεσμα έως και 10 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη, εφόσον αποδείξουν τεχνικό πρόβλημα και απευθυνθούν στη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών της ΑΑΔΕ.

Έφτασε στο Λαύριο το πλοίο με τους 520 μετανάστες από την Κρήτη - Οδηγούνται στη δομή της Μαλακάσας

Στοιχεία σοκ από Κομισιόν: Μόνο 4 στους 10 εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα

Αγωνία για τον Έλληνα ένοπλο φρουρό του “Eternity C” - Φέρεται να έχει απαχθεί από τους Χούθι