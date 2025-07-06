Ελβετικό φράγκο: Τα «όχι» για τα δάνεια και η «φόρμουλα» για κούρεμα

Μπορεί η κυβέρνηση να επιδιώκει να φέρει προς ψήφιση λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, πλην όμως οι δανειολήπτες αντιδρούν τονίζοντας ότι το σχέδιο δεν θα προσφέρει επαρκή ανακούφιση.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης πρόκειται να φέρει στη Βουλή το επόμενο διάστημα ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Το σχέδιο για ελβετικό φράγκο

Σε γενικές γραμμές το σχέδιο που προωθείται βασίζεται σε κλιμακωτή ρύθμιση τεσσάρων επιπέδων, με εισοδηματικά κριτήρια και κριτήρια ακίνητης περιουσίας, μέσω της μετατροπής της ισοτιμίας κατά 10% – 25% και του επιτοκίου, από κυμαινόμενο σε σταθερό, στη ζώνη του 2,9% – 2,3%.

Το πλαίσιο θα αφορά όλα τα δάνεια σε ελβετικό, είτε συνδεθεί μέρος αυτών με τον εξωδικαστικό, είτε υπάρξει ρύθμιση διμερώς με τράπεζες – funds.

Στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών βρίσκονται στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για στεγαστικά και δάνεια επαγγελματικής στέγης κυμαινόμενου επιτοκίου 2,5% που δόθηκαν την τριετία 2006 – 2009 σε μια ισοτιμία 1,67. Επιπλέον, περί τα 1,5 δισ. ευρώ έχουν τιτλοποιηθεί και έχουν περάσει στα χέρια των servicers.

Οι δανειολήπτες πιστεύουν ότι το προτεινόμενο σχέδιο δεν θα προσφέρει επαρκή ανακούφιση, καθώς θα ανέρχεται σε μερικές χιλιάδες ευρώ για κάθε οφειλέτη, ενώ ήδη επιβαρύνονται με μια επιπλέον αύξηση περίπου 70% του αρχικού τους δανείου.

«Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, έχουμε τρεις συλλογικές αγωγές που εκκρεμούν στα δικαστήρια», δηλώνει στον ΟΤ η πρόεδρος της Ένωσης Δανειοληπτών σε Ελβετικό Φράγκο, Δέσποινα Σονιάδου.

«Το προτεινόμενο σχέδιο δεν θα προσφέρει ανακούφιση. Αν η κυβέρνηση θέλει να βοηθήσει τους δανειολήπτες που έχουν επιβαρυνθεί με 70%, τότε τα δάνεια θα πρέπει να γυρίσουν σε ευρώ με βάση την ισοτιμία εκταμίευσης και να επανυπολογιστούν οι δόσεις. Το προτεινόμενο “κούρεμα” είναι ψίχουλα» σημειώνει η κ. Σονιάδου.

«Σε όλη την Ευρώπη τα δικαστήρια έχουν κρίνει ως καταχρηστική τη ρήτρα της ισοτιμίας. Ας το κάνει και ο Άρειος Πάγος», καταλήγει η πρόεδρος της Ένωσης Δανειοληπτών σε Ελβετικό Φράγκο.

Σημειώνεται ότι εκατομμύρια δανειολήπτες σε όλη την Ευρώπη που επέλεξαν δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν ήδη δικαιωθεί από τα ανώτατα δικαστήρια των χωρών τους.

Από το 2017 μέχρι και σήμερα, σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Γερμανία, η Κροατία, η Σλοβενία, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία, η Δικαιοσύνη έχει επιλύσει το πρόβλημα προς όφελος των καταναλωτών.

Τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι τα δάνεια με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου είναι δάνεια με λογιστικό δανεισμό και προκαλούν την άνευ ορίων μετακύλιση του συναλλαγματικού κινδύνου στον δανειολήπτη- καταναλωτή. Με τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων οι πολίτες αποπληρώνουν τα δάνεια χωρίς τα βάρη της ισοτιμίας, ή αποπληρώνουν μόνο το κεφάλαιο (που έχει απομείνει) χωρίς να καταβάλλουν τόκους.

