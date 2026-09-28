Έκθεση-«βόμβα»: «Καμπανάκι» για στάση πληρωμών στις αγροτικές επιδοτήσεις

Σοβαρά ζητήματα για την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχων στις αγροτικές ενισχύσεις και την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων θέτει η ΠΟΓΕΔΥ, επικαλούμενη επιστολή παρατηρήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, στην ευρωπαϊκή διαδικασία καταγράφονται ελλείψεις στην εποπτεία των φορέων πιστοποίησης, καθώς και στην επαλήθευση της επιλεξιμότητας εκτάσεων και ζώων. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΠΟΓΕΔΥ, εξετάζεται το ενδεχόμενο δημοσιονομικών διορθώσεων και αποκλεισμού μέρους των σχετικών δαπανών από την ενωσιακή χρηματοδότηση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ, με την ΠΟΓΕΔΥ να υποστηρίζει ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν 62 από τους 175 προβλεπόμενους εποπτικούς ελέγχους. Παράλληλα, κάνει λόγο για περιπτώσεις όπου φορέας πιστοποίησης συνέχισε να εκδίδει πιστοποιητικά, ενώ η ανάθεση καθηκόντων του είχε ανασταλεί.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι τα ευρήματα της ευρωπαϊκής διαδικασίας δεν σημαίνουν ότι όλοι οι παραγωγοί ή οι εργαζόμενοι έχουν παρανομήσει, αλλά, όπως σημειώνει, αναδεικνύουν κενά που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να προστατευθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι και οι συνεπείς παραγωγοί.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΠΟΓΕΔΥ θέτει ερωτήματα και για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι η διοικητική αλλαγή από μόνη της δεν αρκεί χωρίς ουσιαστική ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η Ομοσπονδία ζητά να δημοσιοποιηθεί το σχέδιο διορθωτικών μέτρων, να καθοριστούν υπεύθυνοι και χρονοδιαγράμματα, να ενισχυθούν οι έλεγχοι με επαρκές γεωτεχνικό προσωπικό και να διερευνηθούν τυχόν διοικητικές, πειθαρχικές, ποινικές ή πολιτικές ευθύνες όπου προκύπτουν.

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