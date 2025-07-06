Εφορία: Τεκμήριο ανά φορολογούμενο και όχι ανά επιχείρηση

Νέες παρεμβάσεις για περιορισμό των επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης για 700.000 επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σε συνέχεια των διορθώσεων που έγιναν το 2024 στο καθεστώς της τεκμαρτής φορολόγησης και μετά την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, αναμένονται νέες αλλαγές, οι οποίες θα ισχύσουν στα φετινά εισοδήματα που θα φορολογηθούν το 2026. Ωστόσο, οι αλλαγές σχεδιάζεται να γίνουν στοχευμένα και όχι στα τυφλά, όπως θα ήταν π.χ. μια «οριζόντια» μείωση κατά 20% στα τεκμήρια για όλους. Υπό τον όρο και στον βαθμό όμως ότι πριν από κάθε θετική παρέμβαση οι ατομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ενταχθεί πλήρως και να λειτουργούν στο νέο ελεγκτικό σύστημα που διαμορφώνεται με την εξάπλωση της χρήσης των myDATA και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην αγορά.

Πρόθεση της ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι να αντιμετωπίσει ζητήματα που έχουν ανακύψει μετά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, με στόχο αλλαγές που, πάντως, δεν θα αλλοιώνουν τον πυρήνα της μεταρρύθμισης που οδήγησε στη μείωση της φοροδιαφυγής.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον σχεδιασμό των ανακοινώσεων που θα γίνουν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Θα στηριχθεί στα όσα θα έχει δείξει ως τον Ιούλιο η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, οι οποίες υποβάλλονται φέτος για τα περσινά εισοδήματα. Αλλαγές θα υπάρξουν όπου κριθούν επιβεβλημένες για να αποφευχθούν ακραίες στρεβλώσεις που θα μεγεθύνονταν μετά και την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από 830 σε 880 ευρώ από την 1η Απριλίου 2025, η οποία οδηγεί και σε αύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος, από 11.620 ευρώ το 2024 σε 12.320 ευρώ το 2025.

Στρεβλώσεις και παραλογισμοί

Ηδη στο οικονομικό επιτελείο φτάνουν προς εξέταση αιτήματα από φορείς, αλλά και μεμονωμένους επαγγελματικούς κλάδους των οποίων η δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από εποχικότητα ή άλλες ιδιαιτερότητες, όπως οι ιδιοκτήτες σχολικών κυλικείων.

