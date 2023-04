Στο Ηράκλειο το Πρώτο Διεθνές Γαστρονομικό και Πολιτιστικό Συμπόσιο του Πανεπιστημίου του "Yale"

Το 1ο Διεθνές Γαστρονομικό και Πολιτιστικό Συμπόσιο του Πανεπιστημίου YALE, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, είναι γεγονός. Από τις 3 έως τις 5 Μαΐου, η πόλη του Ηρακλείου θα φιλοξενήσει μία πολυδιάστατη πολιτιστική εκδήλωση, που προβάλλει και συνδέει τις καταβολές της Κρητικής δίαιτας με την σύγχρονη ιστορία και τις ανεκτίμητες γαστρονομικές παραδόσεις της Κρήτης.

Η πολιτιστική και περιβαλλοντική αειφορία της τοπικής διατροφής θα αναδειχθεί από τη θεματολογία του Συμποσίου, η οποία θα παρουσιαστεί μέσα από ένα τρίπτυχο που περιλαμβάνει τους τομείς της διατροφικής αξίας, της επιστημονικής έρευνας και της υγείας. Ταυτόχρονα, το Συμπόσιο θα τιμήσει τη σοφία των προγόνων, που μεταδίδεται ανά τους αιώνες, και διαχειρίζεται την τροφή ως φάρμακο και θεμέλιο λίθο της σωματικής, πνευματικής και ψυχικής ευεξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, και κατά τη διάρκεια των 3 ημερών του Συμποσίου, θα διεξαχθούν υψηλού κύρους ομιλίες, ενώ θα παρευρεθούν ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι θεσμών και σημαντικοί παράγοντες της οικονομικής ζωής της Κρήτης.

Το Συμπόσιο θα προσφέρει επίσης στους επισκέπτες του μια σειρά παράλληλων δράσεων, με βιωματικές εμπειρίες, επισκέψεις σε τοπικούς παραγωγούς και γευστικές εμπειρίες των τοπικών πρώτων υλών, ενώ θα φιλοξενήσει κορυφαίους επιστήμονες και επαγγελματίες του κλάδου της διατροφής και των τροφίμων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως o Prisco Piscitelli, UNESCO Chair in Health Education and Sustainable Development, o Jean-Claude Moubarac, Faculté de médecine Université de Montréal, o Rick Smilow, CEO, Institute of Culinary Education of NYC, o Fedon Alexander Lindberg, Συγγραφέας, o Bill Telepan, Executive Chef Metropolitan Museum of Art at NYC και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Yale.

Η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, Ειδική σε θέματα Πρωτογενούς Τομέα, Ειρήνη Χουδετσάκη Γιακουμάκη τόνισε σχετικά: «Η πρωτοβουλία αυτή συνιστά μια εξαιρετική ευκαιρία να προβληθεί η σπουδαιότητα και η αξία της Κρητικής γαστρονομίας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σε διεθνές επίπεδο και ως Περιφέρεια υποστηρίζουμε έμπρακτα κάθε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση».

O Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Μεταφορών ,Επικοινωνιών και σε θέματα Αγροδιατροφικής, πρόεδρος Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Σταύρος Τζεδάκης σημείωσε: «Η διοργάνωση καταδεικνύει τη συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια που καταβάλλει η Περιφέρεια Κρήτης για την προβολή των τοπικών προϊόντων και του κρητικού τρόπου ζωής».

Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου και Τουρισμού, Γεώργιος Σισαμάκης, υπογράμμισε: «Το 1ο Διεθνές Γαστρονομικό και Πολιτιστικό Συμπόσιο, αποτελεί ένα σημαντικό, υψηλού επιπέδου εγχείρημα. Για ένα τριήμερο, η πόλη μας θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του κλάδου, και θα φιλοξενήσει διακεκριμένες προσωπικότητες της επιστημονικής και

επαγγελματικής γαστρονομικής κοινότητας. Μιλώντας για την κρητική γαστρονομία μιλάμε για τον κρητικό τρόπο ζωής, την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης και αυτό ακριβώς είναι το κέρδος για το Ηράκλειο, την Κρήτη».

Στόχος του Συμποσίου, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει θεσμό για τα επόμενα χρόνια στην Ν.Α. Ευρώπη, είναι η ανάδειξη της Κρητικής Γαστρονομίας ως κύριο παράγοντα μίας ισορροπημένης – υγιεινής ζωής, του ρόλου των εκλεκτών πρώτων υλών και της αδιαμφισβήτητα υψηλής διατροφικής αξίας του ελαιόλαδου, καθώς και η δημιουργία ενός μοντέλου διατήρησης, αλλά και διάδοσης των γαστρονομικών αυτών θησαυρών σε όλο τον κόσμο.

Το Συμπόσιο συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου και το Πανεπιστήμιο YALE, (YALE School of Public Health and Yale Hospitality), ενώ την συνολική επίβλεψη και επιμέλεια θα έχει επιστημονική επιτροπή που αποτελείται από καθηγητές του YALE, Έλληνες Ακαδημαϊκούς, διακεκριμένους chefs και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης.

