Με αντιπροσωπεία μελών του Κογκρέσου των ΗΠΑ (της Βουλής των Αντιπροσώπων) συναντήθηκε σήμερα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ πτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου στην 115 πτέρυγας Μάχης/αεροπορική βάση Σούδας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος αναφέρει ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

H αντιπροσωπεία πραγματοποιεί επίσκεψη στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Επικεφαλής της είναι ο γερουσιαστής Θίοντορ Ντόιτς, πρόεδρος της υποεπιτροπής για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (Chairman of the Subcommittee on the Middle East and North Africa), ενώ συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο γερουσιαστής Γκας Μπιλιράκης Gus Bilirakis ανώτερο μέλος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (senior member of the Foreign Affairs Committee).