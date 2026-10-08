Στη Βουλή φέρνει ο Χάρης Μαμουλάκης το κυκλοφοριακό χάος στο τμήμα Καρτερός – Γούρνες του ΒΟΑΚ

Επανέρχεται και φέρνει ξανά στη Βουλή το κυκλοφοριακό χάος στο τμήμα Καρτερός – Γούρνες του ΒΟΑΚ, ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης.

Καταθέτοντας σχετική επιστολή του Δήμου Χερσονήσου ως Αναφορά προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, ο Χάρης Μαμουλάκης αναδεικνύει τις προβληματικές ρυθμίσεις που επιβαρύνουν την κυκλοφορία οχημάτων στο τμήμα Καρτερός - Γούρνες του Βόρειου Οδικού Άξονα. Περαιτέρω, ζητούνται άμεσες παρεμβάσεις και σαφείς απαντήσεις για την πορεία των εργασιών και τον συνολικό σχεδιασμό του έργου, ενώ τονίζεται η έντονη αναστάτωση που επικρατεί σε κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες της περιοχής.

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