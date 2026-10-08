Στα Χανιά το Mein Schiff 5 με 2.571 επιβάτες: Τελευταίος σταθμός η Σούδα πριν το Ηράκλειο

Στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσε σήμερα το πρωί, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, το κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff 5, μεταφέροντας 2.571 επιβάτες, στο πλαίσιο προγραμματισμένης προσέγγισης.

Το πλοίο της TUI Cruises επισκέπτεται τα Χανιά κατά τη διάρκεια επταήμερης κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, με αφετηρία και τελικό προορισμό το Ηράκλειο. Το ταξίδι ξεκίνησε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται αύριο, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, περιλαμβάνοντας προσεγγίσεις στη Μάλτα, τη Σικελία και την Ελλάδα.

Η Σούδα αποτελεί τον τελευταίο ενδιάμεσο σταθμό της συγκεκριμένης διαδρομής. Σύμφωνα με το δημοσιευμένο πρόγραμμα, η αναχώρηση του κρουαζιερόπλοιου έχει προγραμματιστεί για τις 19:00, με επόμενο λιμάνι το Ηράκλειο. Η παραμονή του προσφέρει στους επιβάτες χρόνο για περιήγηση στην πόλη των Χανίων και επισκέψεις στην ευρύτερη περιοχή.





Το πρόγραμμα της κρουαζιέρας



Στο επίσημο θερινό πρόγραμμα της Mein Schiff, η κρουαζιέρα περιλαμβάνεται με την ονομασία «Eastern Mediterranean Islands».

Το αναλυτικό δημοσιευμένο δρομολόγιο προβλέπει δύο ημέρες εν πλω και τέσσερις ενδιάμεσες προσεγγίσεις, πριν από την επιστροφή στο λιμάνι επιβίβασης.

Το Mein Schiff 5



Το Mein Schiff 5 ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία Meyer Turku, στη Φινλανδία, και εντάχθηκε στον στόλο της TUI Cruises το 2016. Έχει μήκος περίπου 295 μέτρων και ανήκει στην ίδια οικογένεια πλοίων με τα Mein Schiff 3, Mein Schiff 4 και Mein Schiff 6.

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Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται 11 εστιατόρια και μπιστρό, καθώς και 16 μπαρ και χώροι lounge. Διαθέτει επίσης πισίνες, χώρους ηλιοθεραπείας, κέντρο ευεξίας και spa, εγκαταστάσεις άθλησης, καταστήματα και χώρους ψυχαγωγίας για ενήλικες και παιδιά. Οι επιλογές διαμονής εκτείνονται από εσωτερικές και εξωτερικές καμπίνες έως καμπίνες με μπαλκόνι, οικογενειακές καμπίνες και σουίτες.

Η τελετή ονοματοδοσίας του πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2016, ανοιχτά του Τραβεμούντε, στη Γερμανία, με ανάδοχο τη Γερμανίδα τραγουδίστρια Lena Meyer-Landrut. Ήταν το τρίτο νεότευκτο κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας.

Η TUI Cruises



Η TUI Cruises, με έδρα το Αμβούργο, συγκαταλέγεται στις βασικές εταιρείες κρουαζιέρας της γερμανόφωνης αγοράς. Μέτοχοί της είναι ο τουριστικός όμιλος TUI AG και η Royal Caribbean Group, ενώ στην εταιρεία ανήκουν οι μάρκες Mein Schiff και Hapag-Lloyd Cruises.

Ο στόλος Mein Schiff δραστηριοποιείται από το 2009, προσφέροντας κρουαζιέρες με έμφαση στην άνεση, τη γαστρονομία, την ευεξία και ένα ευρύ πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην τιμή του ταξιδιού. Στο θερινό πρόγραμμα του Mein Schiff 5 για το 2026, το Ηράκλειο χρησιμοποιείται ως λιμάνι επιβίβασης και αποβίβασης για διαδοχικές κρουαζιέρες στη Μεσόγειο, αρκετές από τις οποίες περιλαμβάνουν τη Σούδα.

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