Στ. Αρναουτάκης: Στην Περιφέρεια Κρήτης έχουμε στρατηγικό σχέδιο για το ελαιόλαδο»

«Στην Περιφέρεια Κρήτης έχουμε στρατηγικό σχέδιο για το ελαιόλαδο», τόνισε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του 10ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου που έγινε στο Ηράκλειο.

«Ως Περιφέρεια Κρήτης, μέσα από τη λειτουργία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και βεβαίως μέσα και από την άσκηση, για 3 χρόνια, της Προεδρίας της Ένωσης ΑREPO, σχεδιάσαμε, καταρτίσαμε και ψηφίσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το Στρατηγικό Σχέδιο για το ελαιόλαδο. Βασικοί στόχοι του είναι η προώθηση μιας διαφορετικής προσέγγισης στην ελαιοκαλλιέργεια και την παραγωγή ελαιολάδου, η αναβάθμιση της ποιότητας σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης νομοθεσίας αλλά και των αναγκών της αγοράς, η αύξηση του ποσοστού τυποποιημένου ελαιολάδου, αλλά και η αύξηση των εξαγωγών του και βεβαίως η διασύνδεσή του με τον τουρισμό και τη γαστρονομία», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες και τους διακριθέντες

Image

στα πρώτα δέκα χρόνια του διαγωνισμού που ανέδειξαν με την παρουσία και τις βραβεύσεις την αξία του κρητικού ελαιολάδου ενώ εξέφρασε την πεποίθηση πως και τα επόμενα χρόνια ισχύει ο κοινός στόχος για αύξηση των συμμετοχών στο διαγωνισμό και η επιμονή στο τρίπτυχο: ταυτότητα - ποιότητα - ανταγωνιστικότητα του προϊόντος, στην προσπάθεια της μέγιστης εξωστρέφειας

Image

που απαιτείται μέσα από τις συνέργειες όλων των εμπλεκομένων.

Ο Διαγωνισμός

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη, διοργάνωσαν για άλλη μια χρονιά τον Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου με την αξιολόγηση των δειγμάτων να γίνεται στις 29 – 30 Μαρτίου στο Οργανοληπτικό Εργαστήριο

Image

Κρήτης ΑΣΡ και την τελετή απονομής σήμερα Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, παρουσία εκπροσώπων τοπικών φορέων και των βραβευθέντων.

Ο Διαγωνισμός έχει στόχο ν’ αναδείξει την ποιότητα αλλά και να ενδυναμώσει

την εικόνα του κρητικού ελαιολάδου στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Η φετινή

Image

επετειακή εκδήλωση απονομής είχε ενδιαφέρουσες ομιλίες με μια πλούσια θεματολογία που ξεκινούσε από την καλλιέργεια της ελιάς στο χωράφι κι έφτανε μέχρι το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και τις χρήσεις του και ειδικά στο εστιατόριο.

«Ο διαγωνισμός ελαιολάδου για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “Κρήτη” αποτελεί πλέον

Image

θεσμό για την περιφέρεια Κρήτης», επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης. «Παρόλο που είχαμε μια δύσκολη χρονιά φέτος για την παραγωγή, είχαμε πάρα πολλά δείγματα και από τις τρείς κατηγορίες ελαιολάδου (συμβατικής, βιολογικής, ΠΓΕ και ΠΟΠ καλλιέργειας). Αξίζουν συγχαρητήρια στους παραγωγούς και τυποποιητές

Image

μας γιατί για άλλη μια φορά είχαμε πάρα πολύ ποιοτικά ελαιόλαδα», δήλωσε. «Εμείς σαν περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσουμε τις προωθητικές δράσεις, γιατί στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη και προβολή των άριστων ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου των πλούσιων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και της διατροφή διατροφικής του αξίας», επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης.

Να σημειωθεί πως οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν ακόμα να αναπτύξουν δωρεάν ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες ποιότητας σε συνεργασία με το Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη.

.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 2024 - ΝΙΚΗΤΕΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ

MELISSA-KIKIZAS SA

TERRA CRETA GRAND CRU KORONEIKI ΕΠΕ

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΡΥΣΟ

ELLIS FARM

ELIAMA D.V PREMIUM

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΣΗΜΕΝΙΟ

PHYSIS OF CRETE

PHYSIS OF CRETE0.2

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΧΑΛΚΙΝΟ

AKALLI EVOO

AKALLI GOLD

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΠΑΙΝΟΣ

PSARAKIS' HARVEST

SUPERIOR EVOO DIAS

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

KLADOS FAMILY

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ

ELAIOLADO EXTRA LADI

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

TSIMITAKIS ESTATE

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Ο.Ε

SILLOGI

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

AKALLI EVOO

AKALLI PREMIUM

ΧΟΝΤΡΟΛΙΑ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

YIANNARAKIS OLIVE ESTATE

ELEA ROKKA

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΙΝΩΙΚΟ

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΣΑΣ

KRITSA

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

CRETA ELEON AE

CRETA ELEON EVOO

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΧΑΝΙΩΝ

TSIMPIMPAKIS OLIVE BREEZE

OLIVE BREEZE

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

TZORTAKAKIS I. GEORGIOS SINGLE MEMBER P.C,TZORTAKAKIS KRITIKI ELAIOURGIA

ORAMA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΛΦΑΚΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΛΦΑΚΗ

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΧΑΝΙΩΝ

OLIVARTIA ΕΠΕ

OLIVARTIA KORONEIKO

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΠΟΠ/ΠΓΕ

ΒΡΑΒΕΙΑ

MELISSA-KIKIZAS SA

TERRA CRETA ΠΟΠ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΧΑΝΙΩΝ

ΠΟΠ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΛΑΙΑ

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Ι ΑΕ

KOLYMPARI SA MIHELAKIS FAMILY PDO KOLYMVARI

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΧΑΝΙΩΝ

ΠΟΠ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΡΥΣΟ

ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ASTRINAKIS FAMILY

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΟΠ ΜΕΣΣΑΡΑ

ΑΣΗΜΕΝΙΟ

Ρενιέρης ΙΚΕ

Renieris Estate PGI CHANIA

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΧΑΝΙΩΝ

ΠΓΕ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΛΚΙΝΟ

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ

ELAIOLADO EXTRA LADI

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΟΠ ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΑΙΝΟΣ

Ρενιέρης ΙΚΕ

MINOS PGI CHANIA

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΧΑΝΙΩΝ

ΠΓΕ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΣΑΣ

KRITSA

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΚΡΙΤΣΑ / KRITSA ΠΓΕ

CRETA ELEON AE

CRETA ELEON PDO KOLYMVARI CHANION KRITIS

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΧΑΝΙΩΝ

ΠΟΠ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΕΠΕ

P.D.O MESSARA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΟΠ ΜΕΣΣΑΡΑ

ΑΦΟΙ ΚΥΔΩΝΑΚΗ Ο.Ε

OLEUM CRETE PDO MESSARA EVOO

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΟΠ ΜΕΣΣΑΡΑ

CRETA ELEON AE

CRETA ELEON PGI CHANIA KRITIS

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΧΑΝΙΩΝ

ΠΓΕ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΚΡΟΥ

ADELΦOS

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΟΠ ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΡΕΤΑ ΦΟΥΝΤ ΕΠΕ

ENTELIA

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΧΑΝΙΩΝ

ΠΓΕ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

PAMAKO PREMIUM ORGANIC MONOVARIETAL

ΤΣΟΥΝΑΤΗ

ΧΑΝΙΩΝ

ΧΡΥΣΟ

MELISSA-KIKIZAS SA

TERRA CRETA ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΕ

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΧΑΝΙΩΝ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΛΑΙΑ

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Ι ΑΕ

PHENOIL

ΤΣΟΥΝΑΤΗ

ΧΑΝΙΩΝ

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΛΑΙΑ

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ

LADI BIO

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΣΗΜΕΝΙΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΕΠΕ

BIO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΧΑΛΚΙΝΟ

PHYSIS OF CRETE

KORONA ORGANIC FARMING

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΠΑΙΝΟΣ

TZORTAKAKIS I. GEORGIOS SINGLE MEMBER P.C,TZORTAKAKIS KRITIKI ELAIOURGIA

ORAMA ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

Gortys Extra Virgin Olive Oil

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΣΓΟΥΡΟΥ

ΣΚΟΥΤΑΡΙ

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

KAVALARIA ESTATE ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

PATHOS EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

OLEA HOMEOPATHICA

OLEA HOMEOPATHICA "THEODOSIA"

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ZERO ONE OLIVE OIL KALLIGIANNIS FAMILY

ZERO ONE VERY LOW ACIDITY

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

BEST OF

BEST OF

BRAND NAME

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΧΑΝΙΑ

TERRA CRETA GRAND CRU KORONEIKI ΕΠΕ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ

MELISSA-KIKIZAS SA

ΡΕΘΥΜΝΟ

LADI BIO

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΠΕ

ΛΑΣΙΘΙ

PHYSIS OF CRETE0.2

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΚΡΙΤΣΑ

PHYSIS OF CRETE

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ELIAMA D.V PREMIUM

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ELLIS FARM

