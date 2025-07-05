Σενετάκης για αεροδρόμιο Καστελίου: Θα αλλάξει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά και την Ελλάδα

Με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα στο Ηράκλειο και την επίσκεψη στο αεροδρόμιο του Καστελίου ο Βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στο Ηράκλειο τον φίλο και Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, και επισκεφθήκαμε μαζί το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι.

Το έργο αυτό το παρακολουθώ στενά από την πρώτη στιγμή. Μιλάμε για μια υποδομή που θα αλλάξει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά και την Ελλάδα, καθώς θα είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη χώρα μετά το «Ελ. Βενιζέλος», εξυπηρετώντας εκατομμύρια επιβάτες ημερησίως.

Οι εργασίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και το έργο έχει φτάσει περίπου στο 60% της υλοποίησης του.

Ωστόσο το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε είναι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος και προς τούτου είναι σημαντικό να λύσουμε θέματα όπως αυτά της αεροναυτιλίας και της ηλεκτροδότησης του αεροδρομίου σε σχέση με σύγχρονα ραδιοβοηθήματα, αλλά και η επιλογή της καλύτερης λύσης για τον λόφο Παπούρα, που συζητείται στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό που η πολιτική ηγεσία είναι παρούσα, παρακολουθεί στενά και σε συνεννόηση με την εταιρεία, την Περιφέρεια και όλους εμάς παρεμβαίνει όπου και όπως χρειάζεται.

Για αυτό είναι σημαντικό να βλέπουμε από κοντά την πρόοδο, να συνομιλούμε με τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά σε αυτό το εμβληματικό έργο που αξίζει η Κρήτη.

