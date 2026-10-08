Ρέθυμνο: Διεθνής διάκριση για το ΓΕΛ Περάματος Μυλοποτάμου σε διαγωνισμό εικονικής δίκης

Το βραβείο Εξαιρετικής Παρουσίασης απέσπασε η ομάδα του ΓΕΛ Περάματος Μυλοποτάμου στον διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης Moot Court Europe 2026, στη Ρουμανία, σύμφωνα με συγχαρητήριο μήνυμα του δημάρχου Μυλοποτάμου Γιώργου Κλάδου.

Την ομάδα συγκρότησαν η Βικτώρια Ανέφαλου, η Χρυσή Κλάδου, η Αμαλία Λαδιανού, ο Γιώργος Ματθαιακάκης και ο Ντένις Κολάροβ. Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος, ήταν η πρώτη συμμετοχή μαθητών από την Ελλάδα στη συγκεκριμένη διοργάνωση, στην οποία η ομάδα κλήθηκε να προσεγγίσει ζητήματα δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας.

«Με όπλα τη γνώση, την προετοιμασία και τη συνεργασία, ανταποκρίθηκαν σε μια απαιτητική διεθνή πρόκληση», αναφέρει ο κ. Κλάδος, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία τιμά τόσο τους μαθητές όσο και τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα τους.

Παράλληλα, εκφράζει ιδιαίτερα συγχαρητήρια στην υπεύθυνη εκπαιδευτικό, κ. Γερομουσταλάκη, για την καθοδήγηση και την αφοσίωσή της, στις οικογένειες των μαθητών για τη στήριξή τους και στη σχολική κοινότητα του ΓΕΛ Περάματος.

Απευθυνόμενος στους μαθητές, ο δήμαρχος σημειώνει ότι προσέφεραν «έναν ακόμη λόγο να πιστεύουμε στις δυνατότητες της νέας γενιάς του Μυλοποτάμου» και εύχεται η διάκριση να αποτελέσει αφετηρία για νέες κατακτήσεις στις σπουδές και στη ζωή τους.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Γέμισαν τα φράγματα μετά την κακοκαιρία - Νερό έως το καλοκαίρι του 2029 από τον Αποσελέμη

Πλεύρης για Δομή στους Αθανάτους: «Θα λειτουργήσει μόλις ολοκληρωθούν οι πολεοδομικές διαδικασίες» (βίντεο)