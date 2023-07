Πολυτεχνείο Κρήτης: Βραβείο Καλύτερης Φοιτητικής Εργασίας στον Μιχάλη Δακανάλη

Στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου 12th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST 2023), που διεξήχθη στην Αθήνα από 28 έως 30 Ιουνίου 2023, ο Μιχάλης Δακανάλης, υποψήφιος διδάκτoρας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Φοιτητικής Εργασίας και Παρουσίασης (Best Student Paper and Presentation Award) στη θεματική ενότητα “Electronics”.

Την ξεχωριστή αυτή διάκριση έλαβε για το περιεχόμενο και την παρουσίαση της εργασίας του με τίτλο “Real-time Energy Management System for a Multiport DC/AC Inverter”, την οποία συνυπογράφει ως πρώτος συν-συγγραφέας μαζί με πέντε ακόμη μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας και της Σχολής ΗΜΜΥ, συγκεκριμένα τον Ιάσονα Καλαϊτζάκη (με σημαντική συνεισφορά), τον Ιωάννη Ροδίτη, τον Καθ. Ευτύχιο Κουτρούλη, τον Αν. Καθ. Φώτιο Κανέλλο και την Δρ. Ελευθερία Σεργάκη.

Η βραβευθείσα εργασία επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες, σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και ηλεκτρικά οχήματα, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα οικιακού μετατροπέα DC/AC πολλαπλών θυρών. Η μελέτη προτείνει ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας πραγματικού χρόνου, το οποίο αξιοποιεί έναν αλγόριθμο βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων (PSO) για τη βέλτιστη κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των διαφόρων πηγών με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος.

Το σύστημα διαθέτει επιπλέον ένα γραφικό περιβάλλον, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να συνδέεται απομακρυσμένα μέσω υπολογιστή για να επιβλέπει, αλλά και να παραμετροποιεί, το σύστημα με βάση τις ανάγκες του. Για την επιβεβαίωση των παραπάνω, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένα πρωτότυπο κύκλωμα του μετατροπέα στο Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Συνολικά, η έρευνα αυτή συμβάλλει στην προώθηση της πρακτικής εφαρμογής της ενσωμάτωσης των ΑΠΕ και των ηλεκτρικών οχημάτων για βιώσιμα και αποδοτικά οικιακά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

