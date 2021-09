Περιφέρεια Κρήτης: Συμμετοχή στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου ROBINSON

Η υβριδική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου ROBINSON- -« Smart integRation Of local energy sources and innovative storage for flexiBle, secure and costefficIent eNergy Supply ON industrialized islands – Ευφυής ολοκλήρωση τοπικών ενεργειακών πηγών και καινοτόμων πρακτικών αποθήκευσης για ευέλικτη, ασφαλή και οικονομική παροχή ενέργειας σε βιομηχανοποιημένα νησιά» του χρηματοδοτικού πλαισίου HORIZON 2020, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των εταίρων του έργου και της ομάδας εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης στις 21 -22 Σεπτεμβρίου 2021 στο Eigerøy της Νορβηγίας, όπου συζητήθηκαν διοικητικά και επιστημονικά θέματα υλοποίησης του έργου.

Το έργο βρίσκεται στο 1ο έτος υλοποίησης του και θα ολοκληρωθεί σε 4 χρόνια. Εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης στο έργο, συνολικά συμμετέχουν 18 εταίροι από 10 Ευρωπαϊκές χώρες.

Ο σκοπός του έργου «ROBINSON» είναι να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό σύστημα (Energy Management System – EMS), για να βοηθήσει τα νησιά στην μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, διασφαλίζοντας μια καθαρή, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική παροχή ενέργειας, μέσω ενός συνδυασμού υποδομών παραγωγής και αποθήκευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η πιλοτική εγκατάσταση θα είναι στο νησί Eigerøy στη Νορβηγία , ενώ στα νησιά ακόλουθοι (Κρήτη στην Ελλάδα και Western Isles στη Σκωτία) θα υλοποιηθούν τα Σχέδια Αναπαραγωγής.

Στη συνάντηση του έργου αποτιμήθηκε ως θετική η μέχρι τώρα συμμετοχή και συνεισφορά της Περιφέρειας Κρήτης στο έργο, ενώ παρουσιάστηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης (συμμετέχων εταίρος του ROBINSON) η περιοχή μελέτης στην περιφέρεια Κρήτης, τα βήματα του Σχεδίου Αναπαραγωγής του έργου με όρους βιωσιμότητας και οι κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των Σχεδίων Αναπαραγωγής.

Το έργο υλοποιείται για την Περιφέρεια Κρήτης από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας και στη συνάντηση συμμετείχαν διαδικτυακά τα στελέχη της Π.Κ.: Δαφνομήλη Δήμητρα (συντονίστρια για την Π.Κ.), Ρουσάκη Κατερίνα, Μπίλιος Χρήστος, Γιανναδάκη Γιούλη, Αποστολάκη Μαρία και ο εξωτερικός συνεργάτης του έργου Ανδρουλάκης Δημήτρης

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα: https://www.robinson-h2020.eu/

ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Νήσος Χρυσή: Ανοιχτό το ενδεχόμενο απαγόρευσης των επισκεπτών

Ηράκλειο: Λογιστής με... μαϊμού σφραγίδες

Νέος σεισμός στο Αρκαλοχώρι: Τι αναφέρει ο Άκης Τσελέντης