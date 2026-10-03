Περιφέρεια Κρήτης: Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα μέχρι την Κυριακή (4/10)

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Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, σύμφωνα με την επικαιροποίηση (03-10-2026/1200 C) του 6/2026 Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, καθώς, στην Κρήτη συνεχίζονται οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Ø σε επίπεδο Κόκκινης Προειδοποίησης σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως το απόγευμα και

Ø σε επίπεδο Πορτοκαλί Προειδοποίησης από αργά το απόγευμα σήμερα έως το πρωί της Κυριακής κατά διαστήματα.

Διατηρούνται έως το απόγευμα οι τοπικά πολύ θυελλώδεις Β/ΒΑ άνεμοι, 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, απαγορεύεται μέχρι και την Κυριακή σε όλη την Κρήτη η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όπως:

· φαράγγια (εποπτευόμενα και μη)

· φυσιολατρικά μονοπάτια

· περιπατητικές/ορειβατικές διαδρομές (Ε4 ή μη)

· λοιπά οικοσυστήματα σε έντονο ανάγλυφο

Συστήνουμε στους πολίτες την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους. Επιπλέον, συνιστάται η εκτίμηση ενδεχόμενης αναβολής ή ακύρωσης υπαίθριων αθλητικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Για τη βατότητα του δημοτικού, επαρχιακού και εθνικού δικτύου μπορείτε να ενημερώνεστε από τον σύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/

Δείτε κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλειά σας:

https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasiasCivilCrete App

112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

100 ΕΛΑΣ

108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

166 ΕΚΑΒ

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