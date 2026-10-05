ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου: Ζητά άμεση στήριξη για αγρότες, κτηνοτρόφους και επαγγελματίες

Τη συμπαράστασή της στους κατοίκους, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους επαγγελματίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που δοκιμάζονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκφράζει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «βιβλικές καταστροφές», επισημαίνοντας ότι οι συνέπειες της θεομηνίας είναι ιδιαίτερα σοβαρές, με εκτεταμένες πλημμύρες, καταστροφές στο οδικό δίκτυο, κατολισθήσεις και μεγάλες ζημιές σε δημόσιες υποδομές, σχολεία και ιδιωτικές περιουσίες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Δημοτική Ενότητα Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου, όπου, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, η κατάσταση είναι δραματική.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα ύψη βροχής ξεπέρασαν τα 220 χιλιοστά μέσα σε λίγες ώρες, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν μεγάλες εκτάσεις. Εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργειών, αμπέλια, ελαιώνες και κηπευτικά υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το νερό και τη λάσπη.

Παράλληλα, καταγράφονται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σημαντικές απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, αγροτικές εγκαταστάσεις, γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμό, ενώ σοβαρά προβλήματα παρουσιάζει και το αγροτικό οδικό δίκτυο.

Το ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου χαρακτηρίζει την καταστροφή δεύτερο πλήγμα μετά τις ζημιές του Μαΐου, υπογραμμίζοντας ότι απειλεί το εισόδημα και την επιβίωση εκατοντάδων οικογενειών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, εκφράζεται έντονη ανησυχία για τον μεγάλο όγκο νερού που διοχετεύεται μέσω των ρεμάτων προς τον Δρακουλιάρη και τον Γιόφυρο, με την παράταξη να θέτει ερωτήματα για την αντιπλημμυρική θωράκιση και την ασφάλεια των περιοχών γύρω από την πόλη του Ηρακλείου.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή εκφράζει, τέλος, τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του στις Καρίνες Ρεθύμνου κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων, επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης για την προστασία των πληγέντων και των παραγωγικών περιοχών.

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