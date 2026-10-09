Μητρόπολη Κυδωνίας: Τα Χανιά υποδέχονται τον Επίσκοπο Ταμισού κ. Πανάρετο

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Χανίων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τίτος θα υποδεχθεί επισήμως τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ταμισού κ. Πανάρετο, Πατριαρχικό Έξαρχο Λιθουανίας.



Η παρουσία του Θεοφιλεστάτου στη γενέτειρά του αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για την τοπική Εκκλησία, η οποία υποδέχεται με αγάπη ένα τέκνο της που διακονεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ορθοδοξία στη Λιθουανία.

Ο Θεοφιλέστατος κ. Πανάρετος, κατά κόσμον Ματθαίος Ψαραύτης, γεννήθηκε στα Χανιά το 1980 και φοίτησε στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Αγίου Ματθαίου Χανίων. Ακολούθησε εκκλησιαστικές και θεολογικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και διακόνησε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Από το 2013 υπηρετεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αναλαμβάνοντας τη διακονία σλαβόφωνων και ρωσόφωνων κοινοτήτων, ενώ διετέλεσε Μέγας Ιεροκήρυκας της Αγίας και Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Τον Μάιο του 2026 εξελέγη Επίσκοπος Ταμισού και ορίστηκε Πατριαρχικός Έξαρχος Λιθουανίας. Χειροτονήθηκε Επίσκοπος από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Η Πατριαρχική Εξαρχία Λιθουανίας, της οποίας έχει την ποιμαντική ευθύνη, υπάγεται στην άμεση και κανονική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

“Καλείται ο ευσεβής λαός να προσέλθει στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία την Κυριακή 11 Οκτωβρίου και στην υποδοχή του Χανιώτη Ιεράρχη, στον Ι. Ναό των Αγίων Πέτρου και Παύλου Χανίων, προσφέροντας την προσευχή και τις ευχές τους για δύναμη και καρποφορία στην αρχιερατική του διακονία”, αναφέρει στο κάλεσμά της η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

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