Μέτρα προφύλαξης για να απαλλαγούμε από τα κουνούπια - Τον Μάρτιο άρχισαν οι ψεκασμοί στην Κρήτη

Οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την εμφάνισή των κουνουπιών, που φέρνουν μαζί τους όχι μόνο την ενοχλητική φαγούρα, αλλά και τον κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών όπως ο Δυτικός Νείλος και η ελονοσία.

Ένα από τα πιο βασικά βήματα προφύλαξης, είναι η εφαρμογή μέτρων προστασίας στο σπίτι και στον περιβάλλοντα χώρο:

Εγκαταστήστε και διατηρήστε σε καλή κατάσταση σήτες σε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες. Ελέγχετε τακτικά για τυχόν σκισίματα ή κενά.

Για επιπλέον προστασία κατά τη διάρκεια του ύπνου, ειδικά σε περιοχές με έντονη παρουσία κουνουπιών, χρησιμοποιήστε κουνουπιέρες πάνω από το κρεβάτι.

Τα κουνούπια αναπαράγονται σε στάσιμα νερά. Αδειάζετε τακτικά δοχεία με νερό, όπως πιατάκια γλαστρών, κουβάδες, ποτίστρες ζώων, και οτιδήποτε μπορεί να συγκρατήσει νερό.

Καθαρίζετε υδρορροές και φροντίστε για την καλή αποστράγγιση του κήπου σας.

Χρησιμοποιήστε συσκευές με εντομοαπωθητικά υγρά ή ταμπλέτες σε εσωτερικούς χώρους, πάντα ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης.

Τα κουνούπια δυσκολεύονται να πετάξουν σε ρεύματα αέρα.

Η χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικού μπορεί να μειώσει την παρουσία τους σε ένα δωμάτιο.

Εκτός από τα μέτρα στο σπίτι, είναι σημαντικό να προστατεύεστε και προσωπικά, ειδικά όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους:

Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά προϊόντα για το δέρμα.

Όταν βρίσκεστε σε περιοχές με πολλά κουνούπια, προτιμήστε μακριά μανίκια και παντελόνια, ειδικά κατά τις ώρες που είναι πιο δραστήρια (σούρουπο και αυγή).

Τα ανοιχτόχρωμα ρούχα είναι προτιμότερα, καθώς τα σκούρα χρώματα έλκουν περισσότερο τα κουνούπια.

Ορισμένα φυτά, όπως η σιτρονέλα, ο βασιλικός, η λεβάντα και η μέντα, φημίζονται για τις εντομοαπωθητικές τους ιδιότητες και μπορείτε να τα τοποθετήσετε γλάστρες στον κήπο ή στο μπαλκόνι σας.

Οι τοπικές αρχές διενεργούν ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών και στην Περιφέρεια Κρήτης άρχισαν, σύμφωνα με τον διευθυντή Δημόσιας Υγείας Αντώνη Παπαδάκη, από τον Μάρτιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ηράκλειο: Ψυχιατρικά προβλήματα επικαλείται η 33χρονη που γέννησε και πέταξε σε κάδο το βρέβος

Κρήτη: Ώρες αγωνίας για 37χρονο μετά από τροχαίο με τη μηχανή του

Κρήτη - ελαιόλαδο: Στα τάρταρα η τιμή του - Δυσοίωνο το μέλλον των παραγωγών