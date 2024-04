Με εντατικούς ρυθμούς οι προετοιμασίες για τη μεγάλη άσκηση αντιμετώπισης σεισμού «Μίνωας 2024»

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι προετοιμασίες από τον Δήμο Ηρακλείου για την Επιχειρησιακή Άσκηση Σεισμού και Συνοδών Φαινομένων πεδίου με την κωδική ονομασία «Μίνωας 2024» που θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 στην Ανατολική Κρήτη (Ηράκλειο, Λασίθι).

Οι Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Καραντινός, Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης, Τεχνικών Έργων Γιώργος Σισαμάκης, Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης, Χωροταξικού Σχεδιασμού,

Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Στέλα Αρχοντάκη, Δημοτικής Αστυνομίας, Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Μανόλης Χαιρέτης, ενημερώνουν και συντονίζουν εντατικά τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ώστε ο μηχανισμός του Δήμου Ηρακλείου να ανταποκριθεί άρτια στις απαιτήσεις του «Μίνωα 2024».

Την άσκηση συντονίζει ο Προέδρος του ΟΑΣΠ και Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας με τον οποίο πριν λίγες ημέρες είχε συνάντηση εργασίας ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός

παρουσία των αρμόδιων Αντιδημαρχών. Ο Δήμος Ηρακλείου υπενθυμίζει και τονίζει για ακόμα μια φορά ότι πρόκειται για άσκηση συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Επίσης καθώς μεταξύ των στόχων της άσκησης είναι η ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σε θέματα

αυτοπροστασίας και καταφυγής σε κατάλληλους χώρους, ο Δήμος υπενθυμίζει στους Δημότες τους χώρους καταφυγής πληθυσμού, δηλαδή τους ανοικτούς χώρους συγκέντρωσης πληθυσμού, οι οποίοι στο Δήμο Ηρακλείου ξεπερνούν τους 120.

Οι χώροι καταφυγής είναι διαμοιρασμένοι στις εξής 20 περιοχές: Αγία Τριάδα, Άγιος Μηνάς, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Τίτος, Βαλιδέ Τζαμί, Θέρισσος, Ακαδημία, Μασταμπάς, Δημοκρατίας, Χρυσοπηγή, Δημητρίου, Ατσαλένιο, Καμίνια, Άγιος

Ιωάννης, Μεσαμπελιές-Φορτέτσα, Αμμουδάρα, Ν. Αλικαρνασσός, Τείχη, Άγιος Βλάσσης, και εκτός Οικισμού.

Μεταξύ των στόχων υλοποίησης της επιχειρησιακής άσκησης πεδίου πλήρους ανάπτυξης είναι ακόμα η βελτίωση του συντονισμού των υπηρεσιών, η δοκιμή και βελτίωση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, η διαπίστωση δυνατότητας άμεσης

παροχής βοήθειας στους πληγέντες, η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων και η μείωση της διακινδύνευσης στο σχολικό περιβάλλον, στις κρίσιμες υπηρεσίες και στις δομές υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι για την περιοχή του Ηρακλείου, όπως είχε δηλώσει ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, προβλέπονται εκκενώσεις σχολείων και Δημόσιων κτηρίων καθώς και πραγματικά επεισόδια και πλήρης επιχειρησιακή κινητοποίηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε Ελληνοπεράματα, όπου το σενάριο προβλέπει εκδήλωση τσουνάμι μετά το σεισμό αλλά και κατάρρευση κτιρίων, βιομηχανικό ατύχημα κ.α.

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο στο οποίο θα βρίσκεται και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός θα στηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.

Παράλληλα, πάντα στα πλαίσια της άσκησης, την Τρίτη 23 Απριλίου, θα σταλούν σε όλη τη Κρήτη 2 μηνύματα από το 112 ενώ μία μέρα νωρίτερα το 112 θα στείλει μήνυμα και στα Χανιά.

Τα μηνύματα που θα σταλούν στους πολίτες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα θα αναφέρουν τα εξής:

Α. «ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 23/04/2024 – ΩΡΑ 10:40 – Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση αισθητή σε όλη τη Κρήτη. Έναρξη διεξαγωγής άσκησης σεισμού ΜΙΝΩΑΣ

2024. ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ» - «EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE - MINISTRY OF CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION –23/04/2024 – TIME 10:30 - A very strong earthquake was felt throughout Crete. Start of earthquake exercise MINOAS 2024. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE».

Β. «ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 23/04/2024 – ΩΡΑ …. Σεισμός μεγέθους 7,2 σημειώθηκε με επίκεντρο 30 χλμ. βόρεια του Ηρακλείου. Κίνδυνος πιθανής εκδήλωσης τσουνάμι στην περιοχή σας. Απομακρυνθείτε άμεσα από τις ακτές.

Ακολουθείστε τις οδηγίες των τοπικών αρχών. ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ». - «EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE - MINISTRY OF CLIMATE CRISIS AND CIVIL PROTECTION –23/04/2024 – TIME.... A magnitude 7.2 earthquake occurred

with an epicenter 30 km north of Heraklion. Risk of a possible tsunami in your area. Move immediately away from the shores. Please follow the instructions of the local authorities. EXERCISE – EXERCISE – EXERCISE».

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη Επιχειρησιακή Άσκηση πεδίου πλήρους ανάπτυξης που έχει σχεδιαστεί και θα πραγματοποιηθεί στον Ελληνικό χώρο, ενώ θα αποτελέσει τη βάση, με την οποία θα διεξάγονται αντίστοιχες ασκήσεις σε κάθε Περιφέρεια της Χώρας.

