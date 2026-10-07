Μαγαρικάρι: Νέες μετακινήσεις στα κτίσματα μετά τις έντονες βροχοπτώσεις

Οι πλημμυρικές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών προκάλεσαν νέες μετακινήσεις εδαφών στο Μαγαρικάρι του Δήμου Φαιστού όπου τις τελευταίες μέρες κάτοικοι της περιοχής είδαν τα σπίτια τους να μετακινούνται.

Σύμφωνα με το Δήμαρχο Γρηγόρη Νικολιδάκη η μεγάλη πλημμύρα που έπνιξε και το Μαγαρικάρι είχε σαν αποτέλεσμα τα κτίσματα της περιοχής να μετακινηθούν κατά 5 εκατοστά.

Όπως ο ίδιος εξηγεί στο μισό χωριό έχουν γίνει αποστραγγιστικά έργα και δεν εμφανίζει προβλήματα διότι υπάρχουν αγωγοί απορροής των ομβρίων.

Ωστόσο στο υπόλοιπο χωριό δεν προχώρησε το μεγάλο αποστραγγιστικό έργο που ξεκίνησε το 1985 και σταμάτησε τραγικά, μετά από εργατικό δυστύχημα, που είχε σαν αποτέλεσμα να μείνει ακάλυπτο το χωριό αφού η παρέμβαση στο μεγαλύτερο τμήμα της έμεινε ανολοκλήρωτη.

Στο μεταξύ ως και σήμερα έχουν εκπονηθεί τέσσερις επίσημες μελέτες όλες με κοινό συμπέρασμα, την υψηλή γεωλογική επικινδυνότητα, την ενεργή και εξελισσόμενη κατολισθητική δραστηριότητα, την ανάγκη απαγόρευσης νέας δόμησης και άμεσης αποστράγγισης, τις καθιζήσεις και την μετακίνηση του εδάφους.

Όπως περιγράφει ο Δήμαρχος τα εδάφη στο συγκεκριμένο σημείο έχουν την ιδιότητα το καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες να συστέλλονται έντονα και το χειμώνα με τις βροχές να διαστέλλονται με αποτέλεσμα να είναι απολύτως ασταθή. Ωστόσο σύμφωνα με τον κ. Νικολιδάκη η κατάσταση ενώ εδώ και μήνες είχε δείξει ότι ισορροπεί με τις δυνατές νεροποντές τα πράγματα εξελίχθηκαν ανατρεπτικά καθώς καταγράφηκαν νέες μετακινήσεις εδαφών που όπως είναι φυσικό προκάλεσαν την αγωνία των κατοίκων.

Στο πλαίσιο αυτό όπως τονίζει θα καταθέσει προς έγκριση τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων για τα οποία υπάρχουν έτοιμες μελέτες από το Δήμο.

Ο ίδιος σημειώνει ότι χρειάζεται να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις, για την τεχνική και οικονομική υποστήριξη της περιοχής που εμφανίζει αυτή την ευαλωτότητα για να μπορέσουν οι κάτοικοι να παραμείνουν στον τόπο τους. Ο ίδιος σημειώνει ότι είναι ώρα η πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, αφού υπάρχουν όλα τα επιστημονικά δεδομένα για να «ξαναγεννηθεί» ο οικισμός.

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